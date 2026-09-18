Fliegender Wechsel

Lausanne verpflichtet Kanadier aus NHL +++ SCB schnappt Zug jungen Verteidiger weg

Während die National-League-Saison wieder läuft, gibt es bereits die ersten News für nächstes Jahr. Hier findest du alle bekannten Transfers für die Spielzeit 2027/28.

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Lausanne verpflichtet Kanadier Curtis Lazar

Der HC Lausanne gibt die Verpflichtung des kanadischen Stürmers Curtis Lazar bekannt. Der 31-jährige bestritt gut 600 Spiele in der NHL.

Lazar, der als Center und Flügel spielen kann, stand seit 2014 für sieben Teams aus der NHL im Einsatz, darunter für die Calgary Flames. In Kanada stand er 2018/2019 im Kader, als Lausannes Headcoach Geoff Ward zum Trainerstab gehörte.

Zuletzt spielte der in der NHL als Defensivstürmer eingesetzte Curtis Lazar drei Saisons für die New Jersey Devils und eine Spielzeit für die Edmonton Oilers. (nih/sda)

Bild: keystone

Balestra ab kommender Saison ein SCB-Verteidiger

Der SC Bern verpflichtet auf die Saison 2027/28 hin Nic Balestra, wie der Klub mitteilte. Der 21-jährige Verteidiger steht derzeit beim EV Zug unter Vertrag und wechselt nach Abschluss der laufenden Saison in die Hauptstadt. Der ehemalige Junioren-Internationale unterschrieb beim SCB einen Dreijahresvertrag. (nih/sda)

Bild: keystone

Davos bindet Leistungsträger Asplund bis 2029

Der HC Davos kann auch in Zukunft auf eine seiner tragenden Kräfte zählen. Der schwedische Center Rasmus Asplund verlängerte seinen Vertrag beim Bündner Klub vorzeitig um zwei Jahre bis Sommer 2029, teilten die Davoser mit.

In seiner ersten Saison im Bündnerland überzeugte der Schwede sowohl offensiv als auch defensiv. In 61 Spielen sammelte der Schwede 42 Skorerpunkte. Auch mit der Mannschaft feierte Asplund Erfolge. Der HCD gewann den Spengler Cup und erreichte in der Meisterschaft den Playoff-Final, in dem er erst im siebten Spiel unterlag. (riz/sda)

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ZSC Lions

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Lausanne HC

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SC Bern

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🇨🇭 Nic Balestra (Verteidiger, 21)

kommt vom EV Zug

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EV Zug

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Abgänge ❌

🇨🇭 Nic Balestra (Verteidiger, 21)

wechselt zum SC Bern

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HC Davos

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Fribourg-Gottéron

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EHC Kloten

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SCL Tigers

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SC Rapperswil-Jona Lakers

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Ambri-Piotta

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EHC Biel

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Genf-Servette HC

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HC Lugano

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HC Ajoie

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