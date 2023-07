Dilano van't Hoff: Der Nachwuchsrennfahrer ist im Alter von 18 Jahren verstorben. Bild: www.imago-images.de

Tragödie in Belgien: Nachwuchsrennfahrer tödlich verunglückt

Beim Rennen der Formula Regional European Championship ist es zu einer Tragödie gekommen. Der erst 18-jährige Dilano van't Hoff verunglückte tödlich.

Bei einem Rennen der Formula Regional European Championship im belgischen Spa-Francorchamps hat sich eine Tragödie ereignet. Der erst 18-jährige Nachwuchsfahrer Dilano van't Hoff ist bei einem schweren Unfall tödlich verunglückt. Das gab die Rennserie am Samstag bekannt.

Wie es genau zu dem Unfall von van't Hoff kam, blieb zunächst noch unklar. Auf Live-Bildern des Rennens war lediglich zu sehen, wie es auf regennasser Piste bei schlechter Sicht und viel Gischt zu einem Unfall kam, weil ein Fahrer die Kontrolle über sein Auto verlor. Der niederländischen Zeitung «AD» zufolge hatte sich van't Hoff mit seinem Wagen gedreht. Danach soll er von einem anderen Auto getroffen worden sein. Wie das Portal «gpfans.com» berichtet, soll sich dies am Ausgang der berühmten Kurvenkombination Eau Rouge/Raidillon ereignet haben. Das Rennen wurde daraufhin erst unterbrochen und schliesslich abgebrochen, während van't Hoff behandelt wurde. Wiederbelebungsmassnahmen blieben jedoch erfolglos.

In einem Statement der Rennserie heisst es: «Die Formel-Regional-Europameisterschaft von Alpine gibt traurig den Tod des MP Motorsport-Fahrers Dilano van't Hoff bekannt.» Der Unfall ereignete sich während des zweiten Rennens auf der Rennstrecke in Spa. «Wir möchten der Familie, dem Team und den Freunden unser aufrichtiges Beileid aussprechen», heisst es in dem Statement weiter.

Van't Hoffs Team MP Motorsport schrieb in einem Statement: «Wir sind erschüttert über den Verlust eines unserer grössten niederländischen Talente, das in den Jahren, in denen er mit uns Rennen fuhr, so viel Energie in unser Team brachte. Dilano war seit seinem Motorsportdebüt bei MP im Jahr 2021 ein Teil unserer Rennsportfamilie. Wir sprechen Dilanos Familie und seinen Angehörigen unser aufrichtiges Beileid aus und stehen voll hinter ihnen und unseren Teammitgliedern, die nicht nur einen Fahrer, sondern auch einen Freund verloren haben.» Auch die FIA und Formel-1-CEO Stefano Domenicali sprachen den Hinterbliebenen ihr Beileid aus.

Van't Hoff absolvierte seine zweite volle Saison in der Formula Regional European Championship. Zuvor war er im Jahr 2021 in gleich zwei regionalen Nachwuchsserien an den Start gegangen. In der Formel 4 der Vereinigten Arabischen Emirate wurde er Zweiter in der Gesamtwertung, die Formel 4 Spanien konnte er sogar gewinnen.

Van't Hoff im MP-Boliden bei einem Rennen in Barcelona. Bild: www.imago-images.de

Die Kurvenkombination Eau Rouge/Raidillon auf der Rennstrecke in Spa ist eine der berühmtesten und gefährlichsten Kurven im Motorsport. Im Jahr 2019 verstarb dort schon der Formel-2-Pilot Anthoine Hubert nach einem schweren Unfall. Die Sicherheitsmassnahmen in Spa wurden anschliessend abermals erhöht.

Vor dem Formel-2-Rennen am Samstagmittag in Spielberg, bei dem MP Motorsport mit einem eigenen Team vertreten ist, wurde eine Schweigeminute abgehalten.