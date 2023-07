Quizzticle

Kennst du die teuersten Sommer-Transfers der letzten 20 Jahre? Diese fünf jungen Herren standen 2008 zur Wahl des Weltfussballers. Drei von Ihnen zählen auch zu den teuersten Transfers der letzten 20 Jahre. Bild: www.imago-images.de

Heute öffnet der Transfermarkt offiziell in vier der Top-5-Ligen, nur in England und wie auch in der Schweiz ist er bereits seit Mitte Juni offen. Grund genug um auf einige der teuersten Sommer-Transfer der letzten Jahre zurückzuschauen. An wie viele von ihnen kannst du dich noch erinnern?

Von heute an ist das Transferfenster bis zum 1. September dieses Jahres in den Top-5-Ligen Europas geöffnet. Die heisse Phase des Transfer-Sommers kann also losgehen. In den vergangenen Jahren sorgten die Klubs für zahlreiche Top-Transfers und auch in diesem Sommer bahnen sich einige spektakuläre Wechsel an.

Dass so mancher Klub auch mal bereit ist für einen Spieler tief in die Tasche zu greifen ist nichts Neues. Transfersummen im hohen zweistelligen Millionenbereich sind mittlerweile gang und gäbe. Doch an wie viele der drei teuersten Sommertransfers der letzten 20 Jahre kannst du dich noch erinnern? Zeig es uns im Quiz!

Und so geht's:

Nenne den Namen des Spielers.

Der Nachname genügt.

Achte auf die richtige Schreibweise. Es gelten teils auch falsche Schreibweisen, aber wir können nicht alle Varianten berücksichtigen.

Als Hinweise stehen dir die Transfersumme, das Jahr und noch ein kleiner Tipp zum Spieler selbst zur Verfügung.

Vier Spieler kommen mehrmals vor, da sie in mehreren Jahren zu den teuersten drei Transfers des Sommers zählten.

Es läuft ein Countdown von 20 Minuten.

Drücke auf «Play» und das Quiz kann beginnen.

Viel Erfolg!