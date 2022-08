Stiessen in der ersten Runde zusammen: Fernando Alonso (blau) und Lewis Hamilton (r.). Bild: imago

«Der Idiot weiss nur, wie man fährt, wenn er vorne startet» – Alonso kritisiert Hamilton

Für Lewis Hamilton war das Rennen kurz nach dem Start vorbei. Ein Crash wurde dem Briten zum Verhängnis – doch das letzte Wort war noch nicht gesprochen.

David Digili / t-online

Ein Artikel von

Ein ganz bitteres Rennen für Lewis Hamilton beim Grossen Preis von Belgien: Der siebenmalige Weltmeister musste seinen Mercedes bereits nach der ersten Runde abstellen – und dann ätzte auch noch Rivale Fernando Alonso los: «Er hat mich berührt. Was für ein Idiot», schimpfte der Spanier über den Teamfunk. Und weiter: «Der weiss nur, wie man fährt, wenn er als Erster startet.»

Was war passiert? Start in Spa-Francorchamps: Sowohl Hamilton als auch Alonso kommen gut weg, dann kommt Kurve 5 – und im Kampf um Platz 2 kracht es zwischen den beiden. Hamilton will aussen an Alonso vorbeischiessen, dabei berühren sich sein rechtes Hinterrad und der linke Vorderreifen von Alonsos Alpine. Der Silberpfeil hebt spektakulär ab, fliegt in die Auslaufzone und landet dann hart auf dem Asphalt. Beide versuchen zunächst, weiterzufahren, aber nur Alonso übersteht den Crash unbeschadet. Hamiltons Mercedes ist am Unterboden beschädigt, der 37-Jährige bekommt über den Teamfunk mitgeteilt, dass er sein Auto abstellen soll.

Schon in Runde 1 war das Rennen damit vorbei für den Superstar, der dann einsam und sichtlich enttäuscht auf einem Schotterweg zurück ins Fahrerlager trottete. «Wenn ich mir die Bilder anschaue: Er war in meinem toten Winkel, ich habe ihn nicht gesehen, es tut mir so leid für das Team», sagte Hamilton später bei Sky und meinte über die Beschimpfung des Spaniers: «Was er sagt, ist mir egal. Es war mein Fehler, er war in einem blinden Fleck. So etwas passiert.»

Verwarnung nach dem Rennen

Und als wäre das nicht genug, gab es nach dem Rennen dann auch noch eine Strafe: Weil er einen Besuch beim Formel-1-Arzt ablehnte, hat Hamilton eine Verwarnung kassiert. Der Mercedes-Pilot habe sich am Sonntag in Spa-Francorchamps zunächst geweigert, nach seinem Unfall in Runde eins zum verpflichtenden Check im Streckenhospital zu erscheinen, teilten die Rennkommissare mit. Erst als sein Rennstall informiert wurde, dass dem Briten eine härtere Strafe droht, sei Hamilton zur Untersuchung gekommen.

Es sei nicht das erste Mal in diesem Jahr, dass ein Fahrer anfänglich einen Medizincheck verweigert habe, hiess es in der Urteilsbegründung. In Hamiltons Fall beliessen es die Rennkommissare bei einer Verwarnung. Sie wiesen aber darauf hin, dass es künftig härtere Sanktionen geben könne.

Mit Material der Nachrichtenagentur dpa.