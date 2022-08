Fussball: Das Wichtigste aus Bundesliga, Serie A und Premier League

Jubelt nach seinem Treffer in Bremen: Frankfurts Djibril Sow. Bild: imago

Sow verhilft Eintracht zu Spektakel-Sieg ++ Freuler mit Debüt ++ Schärs Newcastle punktet

Bundesliga

Auch dank eines Tors von Djibril Sow kommt die Eintracht Frankfurt zum ersten Sieg in der laufenden Bundesliga. Der Europa-League-Gewinner feiert in der 4. Runde in Bremen einen 4:3-Erfolg. Sow gelang in der 48. Minute mit einem schönen Schlenzer von der Strafraumgrenze das 4:2. Für den Zürcher Mittelfeldspieler war es der erste Treffer in diesem Kalenderjahr. In der Bundesliga hatte er sein letztes Tor im vergangenen Dezember erzielt. Nun steht er bei vier Bundesliga-Toren in 93 Partien.

Bremen, das in der Runde zuvor mit der grossen, späten Wende gegen Dortmund zum 3:2-Sieg für Furore gesorgt hatte, traf auch gegen die Frankfurter in der Nachspielzeit. Aber nur einmal durch den Penalty von Niclas Füllkrug zum 3:4.

Bremen – Eintracht Frankfurt 3:4 (1:3).

Tore: 2. Götze 0:1. 14. Jung 1:1. 17. Bittencourt 2:1. 32. Kolo Muani 2:2. 39. Lindström 2:3. 48. Sow 2:4. 92. Füllkrug (Penalty) 3:4.

Bemerkungen: Eintracht Frankfurt mit Sow.

Der frühe Führungstreffer für die Eintracht. Video: streamja

Anthony Jung gleicht für Bremen aus, bevor … Video: streamja

… Bittencourt die Bremer in Führung schiesst. Video: streamja

Der Ausgleich der Eintracht. Video: streamja

Lindström bringt Frankfurt wieder in Front. Video: streamja

Sow erhöht für die Eintracht. Video: streamja

Füllkrugs Anschlusstreffer kommt zu spät. Video: streamja

In der zweiten Bundesligapartie vom Sonntag gab es keine Tore. Stuttgart war in der ersten Halbzeit die spielbestimmende Mannschaft, verzweifelte aber am starken Kölner Goalie Marvin Schwäbe. In der 56. Minute flog der Neuzugang der Schwaben Luca Pfeiffer wegen eines harten Fouls mit Rot vom Platz. Die Kölner konnten die Überzahl aber nicht nutzen.

Zeigte mehrere starke Paraden wie hier gegen Silas Katompa Mvumpa: Marvin Schwäbe. Bild: imago

Köln – Stuttgart 0:0.

Bemerkungen: 56. Rote Karte gegen Pfeiffer (Stuttgart).

Premier League

Nachdem Remo Freuler am letzten Dienstag im Ligacup zu seinem ersten Einsatz für Nottingham Forest gekommen war, bestritt er am Sonntag seine erste Viertelstunde in der Premier League. Der Schweizer Internationale wurde bei der 0:2-Heimniederlage gegen Tottenham in der 75. Minute eingewechselt. Harry Kane schoss die Londoner Gäste mit zwei Toren zum Sieg.

Nottingham – Tottenham 0:2 (0:1).

Tore: 5. Kane 0:1. 81. Kane 0:2.

Bemerkungen: Nottingham mit Freuler (ab 75.). 56. Kane verschiesst Penalty.

Kane bringt Tottenham in Führung. Video: streamja

Der vergebene Penalty von Harry Kane. Video: streamja

Das zweite Tor für Tottenham. Video: streamja

Für einen andern Schweizer in der Premier League verlief der Nachmittag etwas erfreulicher. Fabian Schär spielte beim 1:1 in Wolverhampton über die volle Spielzeit. Dass Newcastle am Ende doch noch einen Punkt errang, lag an Allan Saint-Maximins sehenswerten Volley in der 90. Minute. Zuvor hatte Ruben Neves die Gastgeber in Führung gebracht.

Wolverhampton – Newcastle 1:1 (1:0).

Tore: 38. Neves 1:0. 90. Saint-Maximin 1:1.

Bemerkungen: Newcastle mit Schär.

Neves bringt die Wolves sehenswert in Führung. Video: streamja

Der nicht minder sehenswerte Ausgleich. Video: streamja

Bei Aston Villa feierte West Ham den ersten Sieg der Saison. Der Conference-League-Teilnehmer setzte sich dank des Treffers von Pablo Fornals 1:0 durch.

Aston Villa – Wolverhampton 0:1 (0:0)

Tor: 74. Fornals 0:1.​

Lucien Favre legt mit Nice einen Fehlstart hin. Der Waadtländer Trainer, der seit diesem Sommer die Südfranzosen zum zweiten Mal trainiert, wartet in der Ligue 1 nach vier Runden weiter auf den ersten Sieg. Am Sonntag kassierte das schwerreiche und dementsprechend ambitionierte Nice mit dem Schweizer Internationalen Jordan Lotomba eine 0:3-Heimniederlage gegen den Erzrivalen Marseille. Zweimal traf der Chilene Alexis Sanchez.

Lucien Favre (l.) wartet mit seinem Team weiter auf den ersten Sieg. Bild: imago

Aus den vier Ligaspielen resultierten für das Team aus Nizza zwei Punkte. Das einzige Erfolgserlebnis von Favres Mannschaft in dieser Saison ist der Einzug in die Gruppenphase der Conference League am Donnerstag nach Verlängerung gegen Maccabi Tel-Aviv.

Nice – Marseille 0:3 (0:3).

Tore: 10. Alexis Sanchez 0:1. 37. Tavares 0:2. 42. Alexis Sanchez 0:3.

Bemerkungen: Nice mit Lotomba.

Brest – Montpellier 0:7 (0:5).

Tore: 6. Maouassa 0:1. 10. Wahi 0:2. 11. Khazri 0:3. 25. Cozza 0:4. 31. Wahi 0:5. 64. Germain 0:6. 84. Germain 0:7.

Bemerkungen: Montpellier mit Omlin. 50. Rote Karte gegen Lees-Melou (Brest).

Lorient - Clermont 2:1 (2:0).

Tore: 24. Moffi (Penalty) 1:0. 41. Moffi 2:0. 62. Muhammed Cham 2:1.

Bemerkungen: Lorient mit Mvogo. 48. Gelb-Rote Karte gegen Borges (Clermont).

