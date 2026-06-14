Hamilton feiert seinen ersten Sieg im Ferrari – WM-Leader Antonelli lupft's den Motor
Lewis Hamilton heisst der Sieger des Grand Prix von Barcelona-Katalonien. Während der Brite im Ferrari jubeln durfte, fiel mit Kimi Antonelli der Führende im WM-Klassement aus.
Die sportliche Auferstehung von Lewis Hamilton in der Formel 1 erreicht den nächsten Höhepunkt. Der Rekordweltmeister gewinnt auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya nach einer fast zweijährigen Durststrecke seinen 106. Grand Prix, den ersten mit Ferrari.
Hamilton erreichte das Ziel 19 respektive 23 Sekunden vor seinen ersten Verfolgern, dem von der Pole-Position gestarteten George Russell im Mercedes und Weltmeister Lando Norris im McLaren. WM-Leader Kimi Antonelli im zweiten Mercedes schied vier Runden vor Schluss an zweiter Position liegend aus.
L'ABANDON DE KIMI ANTONELLI À 4 TOURS DE LA FIN DU GRAND PRIX 😱😱#BarcelonaGP #F1 pic.twitter.com/NVRepuSo3B— CANAL+ (@canalplus) June 14, 2026
(ram/sda)