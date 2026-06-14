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Hamilton feiert seinen ersten Saisonsieg – WM-Leader Antonelli fällt aus

epa13036241 Scuderia Ferrari driver Lewis Hamilton of Britain competes in the Formula 1 Grand Prix of Barcelona-Catalunya at Circuit de Barcelona-Catalunya track in Barcelona, Spain, 14 June 2026. EPA ...
Lewis Hamilton fährt seinem 106. GP-Sieg entgegen.Bild: keystone

Hamilton feiert seinen ersten Sieg im Ferrari – WM-Leader Antonelli lupft's den Motor

Lewis Hamilton heisst der Sieger des Grand Prix von Barcelona-Katalonien. Während der Brite im Ferrari jubeln durfte, fiel mit Kimi Antonelli der Führende im WM-Klassement aus.
14.06.2026, 16:3614.06.2026, 16:41

Die sportliche Auferstehung von Lewis Hamilton in der Formel 1 erreicht den nächsten Höhepunkt. Der Rekordweltmeister gewinnt auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya nach einer fast zweijährigen Durststrecke seinen 106. Grand Prix, den ersten mit Ferrari.

Hamilton erreichte das Ziel 19 respektive 23 Sekunden vor seinen ersten Verfolgern, dem von der Pole-Position gestarteten George Russell im Mercedes und Weltmeister Lando Norris im McLaren. WM-Leader Kimi Antonelli im zweiten Mercedes schied vier Runden vor Schluss an zweiter Position liegend aus.

(ram/sda)

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