Lewis Hamilton fährt seinem 106. GP-Sieg entgegen. Bild: keystone

Hamilton feiert seinen ersten Sieg im Ferrari – WM-Leader Antonelli lupft's den Motor

Lewis Hamilton heisst der Sieger des Grand Prix von Barcelona-Katalonien. Während der Brite im Ferrari jubeln durfte, fiel mit Kimi Antonelli der Führende im WM-Klassement aus.

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Die sportliche Auferstehung von Lewis Hamilton in der Formel 1 erreicht den nächsten Höhepunkt. Der Rekordweltmeister gewinnt auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya nach einer fast zweijährigen Durststrecke seinen 106. Grand Prix, den ersten mit Ferrari.

Hamilton erreichte das Ziel 19 respektive 23 Sekunden vor seinen ersten Verfolgern, dem von der Pole-Position gestarteten George Russell im Mercedes und Weltmeister Lando Norris im McLaren. WM-Leader Kimi Antonelli im zweiten Mercedes schied vier Runden vor Schluss an zweiter Position liegend aus.

(ram/sda)