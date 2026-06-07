Kimi Antonelli gewinnt einen wirren Monaco-Grand-Prix und baut die WM-Führung aus

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Kimi Antonelli reitet in der Formel 1 weiter auf einer Erfolgswelle. Der jüngste WM-Leader aller Zeiten gewinnt im Mercedes vor Lewis Hamilton im Ferrari auch den Grand Prix von Monaco. Damit löst er den Rekordweltmeister als jüngsten GP-Sieger in Monte Carlo ab.

Mit seinem fünften Sieg im sechsten Saisonrennen baute der 19-jährige Italiener seine Führung in der WM-Wertung gegenüber seinem zweitplatzierten Teamkollegen George Russell auf 68 Punkte aus. Der Brite verpasste nach einer späten Durchfahrtsstrafe als 14. erneut die WM-Punkteränge. (riz/sda)