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Xhakas gefälschtes Covid-Zertifikat – wie hart soll er bestraft werden?

Switzerland&#039;s Granit Xhaka looks dejected after conceding Argentina&#039;s third goal in the overtime during the World Cup quarter final match between Argentina and Switzerland at the Kansas City ...
Granit Xhaka hat im Jahr 2022 ein gefälschtes Corona-Zertifikat erworben.Bild: KEYSTONE
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Muss Xhakas Zeit in der Nati enden? Unsere Autoren sind sich uneinig

21.09.2026, 12:2821.09.2026, 12:28
Timo Rizzi
Timo Rizzi
Niklas Helbling
Niklas Helbling

Nati-Captain Granit Xhaka hat zugegeben, dass er sich eine Impfbestätigung erworben hat. Am Freitag berichtete der Blick, dass gegen den 33-Jährigen ermittelt werde. Nachdem sein Sprecher zunächst noch behauptet hatte, Xhaka sei doppelt geimpft, erklärte der Schweizer Rekordspieler nun, dass dies nicht der Fall gewesen sei.

Ist Xhaka als Nati-Captain noch tragbar? Und soll er gar länger gesperrt werden? Die Sportredaktoren Timo Rizzi und Niklas Helbling sind unterschiedlicher Meinung.

Timo Nik Pro Contra
Timo Rizzi fordert harte Konsequenzen für Xhaka, Niklas Helbling (r.) ist anderer Meinung.bild: watson
«Der Weg war nicht richtig»: Xhaka gesteht Kauf von gefälschtem Covid-Zertifikat
«Der Weg war nicht richtig»: Xhaka gesteht Kauf von gefälschtem Covid-Zertifikat
Timo Rizzi sagt: Xhaka soll länger nicht mehr für die Nati spielen

Granit Xhaka hat zugegeben, dass er sich ein gefälschtes Covid-Zertifikat besorgt hat. Dies, obwohl er öffentlich bestätigte, dass er zweimal geimpft wurde. Nun kam die Lüge ans Licht und Xhaka wird somit mit ziemlicher Sicherheit wie der ehemalige Eishockey-Nationaltrainer Patrick Fischer verurteilt.

Der Fall ist klar: Wie bei Fischer (Entlassung vor der Heim-WM) muss es harte Konsequenzen für Xhaka geben. Man kann nicht bei Fischer fordern, dass er sofort gehen muss – und bei Xhaka wegschauen, da er der wohl beste Schweizer Fussballer der Geschichte ist und es der Nati schaden wird. Schlussendlich werden mutmasslich beide als Urkundenfälscher verurteilt und sind somit Betrüger.

Die Fussball-Nati hat besonders international nochmals einen höheren Bekanntheitsgrad auf der ganzen Welt, als dies im Eishockey der Fall ist. Da ist die Frage berechtigt: Wollen wir (falls es zur Verurteilung kommt) einen Straftäter als Kapitän der Nationalmannschaft haben? Darum ist es wichtig, dass der Schweizerische Fussballverband ein Zeichen setzt und durchgreift.

Es reicht nicht, wenn Xhaka nun für vier unwichtige Nations-League-Partien nicht auflaufen wird und danach so weitergemacht wird, wie es zuvor war. Xhaka soll mindestens bis nach der Europameisterschaft 2028 vom Verband gesperrt werden und sein Kapitänsbändeli abgeben. Danach wäre er 35 Jahre alt. Auch einen Nati-Rücktritt sollte er sich überlegen.

Ich mache ihm keinen Vorwurf, dass er sich nicht gegen Corona impfen liess, aber es hätte auch andere und vor allem legale Wege für Xhaka gegeben. Deshalb gibt es für mich wenige Argumente, ihn zu verteidigen.

Der Nati-Rekordspieler hat nicht nur sein Zertifikat gefälscht, sondern noch bis am Montagmorgen behauptet, dass er unschuldig ist. Erst als der mediale Druck zu gross wurde, entschied er sich, die Straftat zuzugeben. Eine solche Person möchte ich nicht mehr als Aushängeschild der Schweizer Nati sehen.

Ich danke Xhaka für alles, was er für den Schweizer Fussball geleistet hat, aber es wurde eine klare Linie überschritten, bei welcher schmerzhafte Konsequenzen folgen müssen. Auch wenn es der Schweizer Nati sportlich schaden wird.
Niklas Helbling sagt: Man muss Xhakas Angst auch verstehen

Das Wichtigste vorweg: Der Fall von Granit Xhaka und jener von Patrick Fischer sind nicht der Gleiche. Ja, auch Xhaka hat ein gefälschtes Zertifikat erworben. Ja, auch er soll vor Gericht bestraft werden. Doch, wer nun seinen Rücktritt aus der Nati oder eine lange Sperre fordert, lässt entscheidende Unterschiede ausser Acht.

Xhaka hat seinen Fehler eingestanden und sich entschuldigt. Er ist auf die Nati-Verantwortlichen zugegangen und hat mit ihnen abgemacht, bei diesem Zusammenzug nicht dabei zu sein. Fischer verkaufte sich auch Wochen nach der Veröffentlichung noch als Opfer, von sich aus zog er keine sportlichen Konsequenzen. Der Eishockeyverband entliess ihn als Reaktion auf den öffentlichen Sturm, die das Geständnis Fischers, mit einem gefälschten Zertifikat an die Olympischen Spiele 2022 gereist zu sein, ausgelöst hat.

Xhaka benötigte sein Zertifikat als Fussballer eigentlich nicht. In der Premier League mussten die Spieler sich lediglich testen lassen. Ausserdem besass er in der Schweiz durch seine Erkrankung an Covid im September 2021 ein Jahr lang und damit bis nach dem Ende der Corona-Massnahmen ein Zertifikat als Genesener. In Grossbritannien war dieses ein halbes Jahr lang gültig. Einzig zum Fliegen benötigte er für einige Monate womöglich ein Zertifikat.

In einem Interview mit dem Tages-Anzeiger erklärte er im März 2022, dass er nun geimpft sei. «Damit ihr nichts mehr zu schreiben habt», sagte Xhaka. Womöglich war dies tatsächlich sein grosser Beweggrund. Er fühlte sich unter Druck gesetzt, wollte aber keine gesundheitlichen Schäden riskieren. Er empfand damals Misstrauen gegenüber dem Impfstoff und hatte Angst. Aufgrund der wissenschaftlichen Sachlage war das zwar falsch – wie er nun selbst zugibt – aber auch verständlich. Schliesslich ist sein Körper sein grösstes Kapital.

Ausserdem hat er seine Teamkollegen durch sein gefälschtes Zertifikat nicht gefährdet, weil er auch ein gültiges hatte. Und er hat im Zusammenhang mit seiner Karriere als Sportler nicht betrogen. Schon bei Fischer hätte ich mich aufgrund der kurzen Vorlaufzeit zur WM aus sportlicher Hinsicht gegen eine Entlassung entschieden. Bei Fischer war eine temporäre Suspendierung aber keine Möglichkeit – einerseits aufgrund des bevorstehenden Rücktritts, andererseits aufgrund seiner Position als Trainer. Bei Xhaka muss man bezüglich der Konsequenzen hingegen nicht ins oberste Regal greifen. Stattdessen sollte die Bestrafung in diesem Fall einem Strafgericht überlassen werden.
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Palpatine
21.09.2026 12:37registriert August 2018
Weitere, grosse UnterschiedE zu Fischer: Fischer hat mit seinem Betrug die ganze Mannschaft gefährdet. Wäre er bei der Einreise in Peking aufgeflogen, ich weiss nicht, was dann mit dem Team passiert wäre. Bestenfalls hätten alle zwei Wochen in Quarantäne gehen müssen.

Fischer war Trainer. Da erwarte ich einfach noch mehr Vorbildfunktion.

Und wer so eine Null-Toleranzpolitik gegenüber Bichsel einfordert, für den hat dasselbe zu gelten.

Deshalb: Kapitänbinde abgeben, ja. Ansonsten ist das ein Fall für die Gerichte.
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RuediRupf
21.09.2026 12:35registriert November 2023
Ich, bis heute ein grosser Fan unseres Nati-Captains, muss leider sagen: Ja, das wars!

Wer eine solche Vorbilderrolle inne hat, darf sich sowas nicht erlauben.
2011
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