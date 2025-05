Das Europa-League-Final zwischen Manchester United und Tottenham ist eines der vielen Highlights in den nächsten Wochen. Bild: keystone

Titelentscheidungen und Relegationsspiele – diese Fussball-Highlights stehen noch an

Die Fussballsaison neigt sich langsam dem Ende zu, doch noch stehen einige wichtige Entscheidungen aus. In den nächsten zwei Wochen steht fast jeden Tag ein wichtiges Spiel an.

Timo Rizzi Folge mir

Eine weitere Fussballsaison steht kurz vor dem Ende. Doch noch gibt es einige offene Entscheidungen in nationalen und internationalen Wettbewerben. Bei uns behältst du den Überblick.

21. Mai

Europa-League-Final

Manchester United – Tottenham Hotspurs 21 Uhr,

Im rein englischen Final der Europa League kommt es zum Duell zwischen Platz 16 und 17 der Premier League. Nicht nur geht es um die Europa-League-Trophäe, sondern auch um die Champions-League-Teilnahme in der nächsten Saison. Der Gewinner darf an der Königsklasse teilnehmen, während der Verlierer nächstes Jahr nicht international vertreten ist.

Zu sehen im Free-TV: SRF

Im Final der Europa League trifft Manchester United auf Tottenham. Bild: keystone

22. Mai

Super League

Yverdon Sport – FC Zürich 20.30 Uhr

Winterthur – Sion 20.30 Uhr

GC – St.Gallen 20.30 Uhr



Am Donnerstag kommt es in der Relegation Group der Super League zum alles entscheidenden letzten Spieltag. Die drei abstiegsbedrohten Teams Yverdon, Winterthur und GC treten im Fernduell gegeneinander an. Der Letzte steigt direkt ab, der Vorletzte trifft in der Barrage auf Aarau und eine Mannschaft kann sich bereits am Donnerstag über den Ligaerhalt freuen. Die besten Karten hat aktuell der FC Winterthur.

Zu sehen im Pay-TV: Blue

Bundesliga-Relegation

Heidenheim – Elversberg 20.30 Uhr

Im Hinspiel der Bundesligarelegation empfängt der Erstligist Heidenheim den unterklassigen SV Elversberg. Heidenheim droht in der zweiten Saison im Oberhaus der Abstieg, während Elversberg noch nie in die Bundesliga aufgestiegen ist.

Zu sehen im Free-TV: Sat. 1

23. Mai

Serie A

Como – Inter Mailand 20.45 Uhr

Napoli – Cagliari 20.45 Uhr



Am Freitagabend fällt in der Serie A womöglich die Entscheidung im Meisterrennen. Napoli liegt vor dem letzten Spieltag einen Punkt vor Inter und könnte sich mit einem Sieg die Meisterschaft sichern. Sollten am Freitagabend beide Teams gleich viele Punkte auf dem Konto haben, würde es am 26. Mai in Rom zu einem Entscheidungsspiel kommen. Seit über 60 Jahren wurde der Gewinn des Scudetto nicht mehr mit einem sogenannten «Spareggio» entschieden.

Der Titel in der Serie A wird zwischen Inter Mailand und Napoli entschieden. Bild: keystone

24. Mai

Super League

Basel – Luzern 18 Uhr

Lugano – YB 18 Uhr

Servette – Lausanne 18 Uhr



Der letzte Spieltag in der Championship Group der Super League verspricht viel Spannung im Kampf um die europäischen Plätze. Im Fernduell zwischen YB und Servette geht es noch um den zweiten Platz, welcher zur Champions-League-Qualifikation berechtigt. Zwischen Lugano, Luzern und Lausanne geht es noch um die Teilnahme an der Conference-League-Qualifikation.

Zu sehen im Free-TV: SRF

Zu sehen im Pay-TV: Blue​

DFB-Pokal

Bielefeld – Stuttgart 20 Uhr



Im Berliner Olympiastadion könnte Bielefeld die ganz grosse Pokalsensation gelingen. Im Final des DFB-Pokals trifft der frisch gebackene Drittligameister auf den VfB Stuttgart. Die Süddeutschen sind zwar der klare Favorit, doch die Arminia besiegte diese Saison im Pokal bereits vier Bundesligisten.

Zu sehen im Free-TV: ARD, ZDF

Coupe de France



PSG – Stade Reims 21 Uhr

Weiterhin kann Paris Saint-Germain vom Triple träumen. Im Cupfinal treffen die Pariser auf Stade Reims und könnten sich nach der Meisterschaft den zweiten Titel in der laufenden Saison sichern. Im Final ist PSG der haushohe Favorit, in der Liga dominierte der Champions-League-Finalist nach Belieben, während Stade Reims in der Relegation um den Ligaerhalt kämpft.

PSG träumt vom Tripple. Bild: EPA

Women's Champions League

Arsenal – Barcelona 18 Uhr

Eine Woche vor dem Champions-League-Final der Männer wird bei den Frauen entschieden, welches das beste Team von Europa ist. Titelverteidiger Barcelona um Nati-Talent Sydney Schertenleib trifft in Lissabon auf Arsenal London mit Lia Wälti. Barça konnte bereits die Meisterschaft für sich entscheiden und steht auch im Final des spanischen Pokals.

Zu sehen im Pay-TV: DAZN

Championship-Playoffs

Sheffield United – AFC Sunderland 16.01 Uhr

Im Wembley entscheidet sich zwischen Sheffield United und dem AFC Sunderland, welches Team der Championship sich das letzte Ticket für die Premier League sichern wird. Sheffield würde nach einem Jahr in die höchste Liga zurückkehren, während Sunderland zuletzt in der Saison 2016/17 in der Premier League vertreten und zwischenzeitlich gar in die drittklassige League One abgestiegen war.​

Zu sehen im Pay-TV: Sky

25. Mai

Premier League

Mit Newcastle United, Chelsea, Aston Villa, Manchester City und Nottingham Forest kämpfen fünf Teams vor dem letzten Spieltag in der Premier League um die drei verbleibenden Champions-League-Plätze. Beim Spiel zwischen Nottingham und Chelsea wird es auch noch zu einem Direktduell kommen. Hochspannung und viel Drama in den letzten 90 Minuten der Saison sind garantiert. Liverpool und Arsenal sind bereits für die Champions League qualifiziert.

Serie A

FC Turin – AS Rom 20.45 Uhr

Venedig – Juventus Turin 20.45 Uhr

Lazio Rom – Lecce 20.45 Uhr



Auch in der italienischen Serie A könnte es zu einem dramatischen Kampf um die Champions League kommen. Vor dem letzten Spiel liegt Juventus mit 67 Punkten auf dem vierten Platz, welcher gerade noch zur Königsklasse berechtigt, die AS Rom liegt nur ein Punkt dahinter und wiederum nur einen Zähler weniger, weist Lazio Rom auf.

Ebenfalls verspricht der Abstiegskampf grosse Spannung. Noch insgesamt fünf Teams kämpfen mit Hellas Verona, Parma, Lecce, Empoli und Venedig gegen den Abstieg. Zwei dieser Mannschaften werden den Gang in die Serie B antreten müssen. Monza steht bereits als Absteiger fest.

26. Mai

Bundesliga-Relegation

Elversberg – Heidenheim 20.30 Uhr

In der kleinen Gemeinde Spiesen-Elversberg wird sich im Rückspiel der Relegation entscheiden, welches Team sich den letzten Platz in der Bundesliga sichern kann.

Zu sehen im Free-TV: Sat. 1

Heidenheim droht nach zwei Jahren in der Bundesliga der Abstieg. Bild: keystone

27. Mai

Super-League-Barrage

Yverdon/GC/Winterthur – Aarau 20.30 Uhr

Aarau träumt mal wieder von der Super League. In der Barrage treten die Aargauer zunächst beim Super-League-Vertreter an und erhoffen sich, eine gute Ausgangslage für das Rückspiel zu erspielen. Für Aarau ist es die erste Teilnahme an der Barrage seit dem dramatischen Scheitern vor sechs Jahren.

Zu sehen im Pay-TV: Blue

28. Mai

Conference-League-Final

Real Betis – Chelsea 21 Uhr

Real Betis mit dem Schweizer Ricardo Rodriguez träumt vom Titel in der Conference League. Das einzige Team, welches den Triumph noch streitig machen kann, ist Chelsea. Für Chelsea ist es die einzige Chance, in diesem Jahr doch noch einen Titel mit nach Hause zu nehmen.

Zu sehen im Free-TV: SRF

30. Mai

Super-League-Barrage

Aarau – Yverdon/GC/Winterthur 20.30 Uhr

Einen Tag vor dem Champions-League-Final fällt im Brügglifeld die letzte Entscheidung im schweizerischen Ligabetrieb. Im Rückspiel der Barrage wird entschieden, welches Team in der kommenden Saison erstklassig spielen wird und welcher Verein zweitklassig bleibt, respektive wird. Aarau würde nach zehn Jahren in der Challenge League in die Super League zurückkehren.

Zu sehen im Pay-TV: Blue

Kann sich Aarau bald über den Aufstieg freuen? Bild: keystone

31. Mai

Champions Leauge

Paris Saint-Germain – Inter Mailand 21 Uhr

Das grosse Highlight der Saison findet am 31. Mai in München statt. Im Champions-League-Final trifft Paris Saint-Germain auf Inter Mailand. Die Franzosen gewannen die Königsklasse noch nie, während Inter zuletzt 2010 den Henkelpott nach Hause nehmen konnte.

Zu sehen im Free-TV: SRF

1. Juni

Schweizer Cup

Biel – Basel 14 Uhr

Im Final des Schweizer Cups trifft der Schweizer Meister Basel im Berner Wankdorf auf den FC Biel, welcher nur in der drittklassigen Promotion League spielt. Mit dem Cuperfolg würde sich Biel die Teilnahme am europäischen Geschäft sichern. Es wäre die grösste Sensation im hundertjährigen Bestehen des Schweizer Cups.

Zu sehen im Free-TV: SRF

14. Juni

Mitte Juni wird in US-Amerika die FIFA-Klub-WM mit dem Spiel zwischen Al Ahly und Inter Miami eröffnet. Das Turnier, das neu mit 32 Mannschaften stattfindet, dauert einen Monat und endet am 13. Juli.

2. Juli

Während die Klub-WM noch im Gange ist, startet in der Schweiz die Europameisterschaft der Frauen. Die Schweizerinnen treffen am 2. Juli in Basel auf Norwegen. Die weiteren Gruppengegner sind Finnland und Island. Der Final findet am 27. Juli ebenfalls in Basel statt.