Ihre Rückkehr nach Deutschland verlief nicht ganz befriedigend: ManCity-Goalgetter Erling Haaland und sein Trainer Pep Guardiola.

Handspiel-Frust und Haaland-Ausfall – 7 Highlights aus der Champions League

In den Achtelfinal-Hinspielen der Champions League kommt Manchester City bei RB Leipzig nicht über ein 1:1 hinaus. Inter Mailand feiert einen 1:0-Heimsieg gegen den FC Porto.

Hands-Alarm in der 92. Minute

Grosser Aufreger in Leipzig. Beim Stand von 1:1 blockt in der Nachspielzeit ein Leipziger Spieler den Abschluss von Manchester City vermeintlich mit der Hand:

Die Pfeife des Schiedsrichters bleibt stumm und der Videoschiedsrichter korrigiert nicht. Zu Recht? Gut möglich, wie die Aufnahmen aus einem anderen Blickwinkel zeigen. Womöglich war nicht der Arm am Ball, sondern die Schulter – und das ist erlaubt:

Die Schiedsrichter-Experten von «Collinas Erben» bezeichneten es als Glück für RB Leipzig, dass es keinen Penalty gab. Sie vermuteten, dass die Refs entschieden, dass es sich um keine Vergrösserung der Körperfläche gehandelt habe.

Tor mit Fragezeichen

Schon Leipzigs Ausgleichstreffer war umstritten. Josko Gvardiol, mit Kroatien einer der Shootingstars der WM in Katar, setzte sich im Kopfballduell durch. Das Bild, wie er sich auf seinem Gegenspieler abstützt, machte schnell die Runde.

Bloss: Gvardiol war schon hoch in der Luft, ehe er sich beim Gegner abstützte. «Er hat einfach das viel bessere Timing, springt perfekt ab und er gewinnt das Kopfballduell nicht deshalb, weil er sich aufstützt und den Gegner dadurch am Sprung hindert», stellen Collinas Erben fest. Fazit: «Kein Foul.»

Pep setzt auf die Startelf

Heutzutage kann man ja kaum mehr ein Fussballspiel schauen, ohne dass nicht ab der 60. Minute bei jedem Unterbruch ein Spieler ausgewechselt wird. Während Leipzigs Marco Rose die erlaubten fünf Wechsel vollzieht, stehen bei Manchester City während der gesamten Spieldauer die elf Spieler der Startaufstellung auf dem Platz.

Die Zusammenfassung der Partie. Video: SRF

«Ich bin der Trainer und ich habe mich dazu entschieden, es so zu machen. So einfach ist das», antwortete Pep Guardiola auf eine Frage nach dem Weshalb. Das bedeutete auch: Der Schweizer Nati-Verteidiger Manuel Akanji stand 90 Minuten im Einsatz.

Bemerkenswert war Guardiolas Festhalten an der Startelf auch deshalb, weil er auf der Bank immerhin Spieler wie Weltmeister Julian Alvarez oder Phil Foden hatte. «Vielleicht stelle ich im Rückspiel neun Stürmer auf», scherzte Guardiola.

Letztmals spielte in der Champions League vor viereinhalb Jahren eine Mannschaft in der gleichen Formation durch, Manchester United war es damals gegen Juventus Turin.

Haaland in der Kritik

Zwar schiesst Erling Haaland die Premier League kurz und klein (26 Tore in 23 Spielen), dennoch reisst die Kritik an ihm nicht ab. Der Vorwurf: Der frühere Dortmund-Stürmer passe einfach nicht ins Spiel von Manchester City. In Leipzig betrieb der Norweger keine Werbung in eigener Sache. Erling Haaland hatte bloss 22 Ballkontakte, den ersten im gegnerischen Strafraum nach 67 Minuten. Schiesst er ausnahmsweise kein Tor, fehlen die Argumente.

Haalands Ballkontakte in der 1. Halbzeit. Bild: BBC

Vielleicht ist es gar nicht Manuel Neuer

Portos Goalie Diogo Costa packt gegen Inter Mailand (0:1) kurz vor der Pause den Monstersave aus. Blitzschnell fährt der im Aargau geborene Portugiese seine linke Pranke aus und lenkt den Ball übers Tor:

Video: streamja

What's my Name?

«Ooh na na, what's my Name?», singt Rihanna. Onana ist sein Name, Paraden im Doppelpack die Spezialität des Inter-Keepers:

Video: streamja

André Onana stand auch einer anderen Szene im Mittelpunkt. Als er Stürmer Edin Dzeko lautstark anging, schritt Hakan Calhanoglu ein, um den Zwist zu unterbinden:

«Das sind Dinge, die mit der Anspannung während des Spiels zu tun haben», erklärte Onana danach. «Alles dient nur dazu, das Team besser zu machen. Wir sind sehr erfahrene Spieler und jeder hat das Recht, zu sagen, was er denkt.» Und er ergänzte: «Wir haben sehr gut gespielt. Wenn sich also so aufregt, funktioniert es vielleicht …»

Lukaku ist sein eigener Vorbereiter

Einziger Torschütze im San Siro ist kurz vor dem Ende Romelu Lukaku. Der belgische Inter-Stürmer setzt einen Kopfball an den Pfosten und verwertet den Abpraller volley:

Video: SRF