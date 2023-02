Leipzig erkämpft sich gegen ManCity ein Unentschieden +++ Lukaku schiesst Inter zum Sieg

Inter Mailand erspielte sich daheim gegen den FC Porto einen Vorteil. Romelu Lukaku, in der 58. Minute eingewechselt, traf vier Minuten vor Schluss zum 1:0-Sieg. Zu diesem Zeitpunkt spielten die Portugiesen, die die erste Niederlage nach neun Siegen in Folge kassierten, nur noch zu zehnt. Eine knappe Viertelstunde vor Schluss sah Otavio die zweite Gelbe Karte.

Die Pause nutzte Leipzigs Trainer Marco Rose offensichtlich gut. Sein Team agierte danach deutlich mutiger. Der eingewechselte Aussenverteidiger Benjamin Henrichs erspielte sich die ersten zwei nennenswerten Chancen der Gastgeber. Danach schaffte es Leipzig immer wieder mal, Manchester City in Bedrängnis zu bringen, auch nach dem 1:1. Für das Rückspiel am 14. März ist das aus Leipziger Sicht vielversprechend, auch wenn es ohne Reserve nach England reist.

Wie es nicht geht gegen Manchester City erfuhr der deutsche Cupsieger in der ersten Halbzeit. Die Deutschen schafften den ersten Schuss aufs Tor erst Sekunden vor dem Pausenpfiff. Zuvor sahen die gut 45'000 Zuschauer ein englisches Schaulaufen. Manchester City passte viel, hatte fast immer den Ball in den eigenen Reihen und bestimmte das Tempo gegen die zuschauenden Leipziger problemlos. Das Tor von Riyad Mahrez zum 1:0 war ein eher bescheidener Lohn angesichts der ungeteilten Dominanz der Mannschaft von Pep Guardiola bis dahin.

In der 70. Minute traf der kroatische Innenverteidiger Josko Gvardiol nach einem kurz ausgeführten Eckball zum verdienten 1:1. Das Tor hatte sich angekündigt. Unter anderem hatte André Silva nach einem erfolgreichen Dribbling gegen Manuel Akanji einen von diversen Warnschüssen abgegeben. Leipzig zeigte speziell in den Minuten vor dem Ausgleich eindrücklich, dass der englische Champion nicht unantastbar ist.

Odermatt ist nicht das Problem – er hat keine andere Wahl, als ein Klimasünder zu sein

Nach seinen Aussagen zur Klimadebatte im Ski-Weltcup sieht sich Marco Odermatt Kritik von unterschiedlichen Seiten ausgesetzt. Dabei ist er nicht das Problem, dieses liegt im Grössenwahn und der Geldgier der Sport-Verantwortlichen.

Plötzlich hagelt es Kritik. An Marco Odermatt, dem neuen Superstar der Ski-Welt. Dem Schweizer Seriensieger, der nach seinem Triumph in der WM-Abfahrt in einer Après-Ski-Hütte Party machte, angesäuselt im SRF-Studio erschien und dafür gefeiert wurde. Der Doppelweltmeister und Liebling der Massen, der in der «SonntagsZeitung» als «Federer zum Anfassen» bezeichnet wurde, sieht sich erstmals öffentlichen Vorwürfen ausgesetzt.