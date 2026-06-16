Elijah Just jubelte gleich zweimal gegen den Iran. Bild: keystone

Vor einem Jahr noch in der zweiten österreichischen Liga: Nun ist Just WM-Doppeltorschütze

Neuseeland galt vor der Weltmeisterschaft als eine der schlechtesten Mannschaften bei diesem Turnier. Im ersten Gruppenspiel zeigen die Kiwis eine starke Leistung, auch dank Doppeltorschütze Elijah Just.

Timo Rizzi Folge mir

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Für dieses Spiel hätte es sich wirklich noch gelohnt, wach zu bleiben. In einer munteren Partie trennen sich Neuseeland und der Iran mit einem 2:2-Unentschieden. Dabei gehen die Aussenseiter aus Ozeanien zweimal dank schönen Kombinationen von Elijah Just und Chris Wood in Führung. Während Wood jeweils vorbereitete, verwandelte sein Teamkollege eiskalt.

Trotzdem war der 26-Jährige nach dem Spiel nicht vollständig zufrieden. «Es war fast ein perfektes Spiel, bis auf das Ergebnis», gab Just zu Wort und erklärte weiter: «Wir sind ein bisschen enttäuscht. Es hätten auch drei Punkte sein können, wenn wir ein bisschen cleverer verteidigt hätten.»

Das erste Tor von Just. Video: SRF

Just selbst steht seit dem letzten Sommer beim schottischen Verein FC Motherwell unter Vertrag. Noch eine Spielzeit zuvor wurde er von seinem vorherigen Arbeitgeber AC Horsens in die zweite österreichische Liga zum SKN St.Pölten ausgeliehen. In 19 Partien erzielte der Neuseeländer sechs Treffer und spielte zum Teil vor nicht mehr als einigen hundert Zuschauern.

Der Durchbruch gelang dem 1,74 Meter grossen Flügelspieler erst in diesem Jahr. Bei Motherwell spielte Just eine starke Rückrunde und war bei 9 von 14 Partien an einem Tor beteiligt. Seinen Marktwert konnte er innerhalb eines halben Jahres von 450'000 Euro auf 2,5 Millionen Euro erhöhen und wird nun auch schon mit den schottischen Spitzenteams Celtic Glasgow und den Glasgow Rangers in Verbindung gebracht.

Just mit dem 2:1. Video: SRF

Die Partie gegen den Iran war für die Neuseeländer das erste WM-Spiel seit 16 Jahren und sie spielten zum vierten Mal hintereinander an einer Weltmeisterschaft unentschieden. Beim Turnier 2010 konnten die Kiwis dem damaligen Weltmeister Italien einen Punkt abknüpfen – schieden aber trotzdem als Dritte in der Gruppenphase aus. In diesem Jahr trifft Neuseeland in der Vorrunde noch auf Ägypten und Belgien.