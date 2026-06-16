Mohammed Al-Owais liess Saudi-Arabien lange von einem Sieg träumen. Bild: keystone

Saudi-Arabien-Torhüter auf Vozinhas Spuren – doch ein Patzer kostet den Sensationssieg

Nachdem am Montag bereits Kap-Verde-Torhüter Vozinha eine herausragende Leistung gegen Spanien gezeigt hatte, war auch Mohammed Al-Owais im Tor von Saudi-Arabien bestechend. Doch kurz vor Schluss patzte der Schlussmann gegen Uruguay.

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Am fünften WM-Tag gab es bereits im ersten Spiel eine grosse Überraschung, als Spanien gegen Kap Verde nicht über ein 0:0-Unentschieden hinauskam. Kap-Verde-Torhüter Vozinha liess den amtierenden Europameister verzweifeln und wenige Stunden später trieb auch der saudiarabische Schlussmann Mohammed Al-Owais seine Gegner mit ähnlichen Glanzparaden zur Verzweiflung.

Die Statistiken von Al-Owais gegen Uruguay. Bild: sofascore.com

Saudi-Arabien zeigte gegen Uruguay eine starke und kämpferische Partie und konnte lange Zeit von einem weiteren überraschenden Auftaktsieg träumen. Bereits vor vier Jahren gewann Saudi-Arabien das erste Spiel sensationell gegen den späteren Weltmeister Argentinien. Dank eines Treffers von Abdulelah Al-Amri kurz vor der Pause führte der Aussenseiter – und wie schon vor dem Führungstor scheiterte Uruguay Mal für Mal an Torhüter Al-Owais.

Im zweiten Abschnitt spielte eigentlich nur noch Uruguay und nach jeder weiteren Parade von Al-Owais kam die nächste grosse WM-Überraschung näher. Doch in der 80. Minute war es dann geschehen und der Ball landete im saudi-arabischen Tor. Ausgerechnet Al-Owais war beim Ausgleichstreffer nicht ganz unschuldig. Der 34-Jährige lenkte einen Kopfball ungenügend ab und Maximiliano Araujo konnte problemlos einschieben.

Maximiliano Araujo erzielt den Ausgleichstreffer. Video: SRF

Der Druck der Südamerikaner liess auch danach nicht nach, aber Al-Owais fand rasch wieder in die Spur und hielt wenigstens den einen Punkt noch fest. In der Nachspielzeit war Al-Owais nochmals gefragt. Nach zwei weiteren Paraden war die Partie vorbei. Mit insgesamt neun Paraden stellte der Torhüter von Al-Ula einen neuen Rekord an dieser Weltmeisterschaft auf. (riz)