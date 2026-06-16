Unter anderem endete am Montag die Partie zwischen Belgien und Ägypten mit einem Unentschieden. Bild: keystone

Ein Tag voller Unentschieden: Das gab es bei der Fussball-WM noch nie

Mehr «Sport»

Vier Spiele, vier Remis: Bei der Fussball-WM erlebten Fans einen Spieltag wie nie zuvor. Auch der Weltverband FIFA reagiert darauf.

«Perfekt ausgeglichen, so wie es sein sollte», schrieb der Weltverband FIFA nach den vier Unentschieden in den vier Begegnungen des Montags auf der Plattform X. Ziemlich überraschend trennten sich zunächst Europameister Spanien und Aussenseiter Kap Verde 0:0, es folgten das 1:1 zwischen Belgien und Ägypten, das 1:1 zwischen Saudi-Arabien und Uruguay sowie das 2:2 zwischen Iran und Neuseeland.

Nur einmal in der WM-Geschichte hatte es vier Unentschieden an einem Spieltag gegeben – jedoch bei acht ausgetragenen Spielen: am 15. Juni 1958 beim dritten Gruppenspieltag beim Turnier in Schweden. Damals trennten sich Deutschland und Nordirland sowie England und Österreich 2:2, Paraguay und Jugoslawien 3:3 und Schweden und Wales 0:0. (riz/sda/dpa)