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WM 2026: Den ganzen Tag Unentschieden gab es bisher noch nie

epa13040097 Youri Tielemans (C) of Belgium in action against Ahmed Fatouh and Hamdy Fathy (L) of Egypt during the FIFA World Cup 2026 group stage match Belgium against Egypt, in Seattle, USA, 15 June ...
Unter anderem endete am Montag die Partie zwischen Belgien und Ägypten mit einem Unentschieden.Bild: keystone

Ein Tag voller Unentschieden: Das gab es bei der Fussball-WM noch nie

16.06.2026, 09:5616.06.2026, 09:56

Vier Spiele, vier Remis: Bei der Fussball-WM erlebten Fans einen Spieltag wie nie zuvor. Auch der Weltverband FIFA reagiert darauf.

«Perfekt ausgeglichen, so wie es sein sollte», schrieb der Weltverband FIFA nach den vier Unentschieden in den vier Begegnungen des Montags auf der Plattform X. Ziemlich überraschend trennten sich zunächst Europameister Spanien und Aussenseiter Kap Verde 0:0, es folgten das 1:1 zwischen Belgien und Ägypten, das 1:1 zwischen Saudi-Arabien und Uruguay sowie das 2:2 zwischen Iran und Neuseeland.

Nur einmal in der WM-Geschichte hatte es vier Unentschieden an einem Spieltag gegeben – jedoch bei acht ausgetragenen Spielen: am 15. Juni 1958 beim dritten Gruppenspieltag beim Turnier in Schweden. Damals trennten sich Deutschland und Nordirland sowie England und Österreich 2:2, Paraguay und Jugoslawien 3:3 und Schweden und Wales 0:0. (riz/sda/dpa)

Saudi-Arabien-Torhüter auf Vozinhas Spuren – doch ein Patzer kostet den Sensationssieg
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«Sie haben alles für mich getan»: Der Grund für Vozinhas Tränen nach seinem WM-Märchen
Kap-Verde-Torhüter Vozinha ist der ganz grosse Held beim sensationellen 0:0-Unentschieden gegen den grossen Favoriten Spanien. Nach der Partie kann der 40-Jährige die Tränen aus einem traurigen Grund nicht zurückhalten. Vervielfacht hat sich die Zahl seiner Abonnenten auf Instagram.
Vozinha hielt am Montagabend alles, was auf seinen Kasten kam und liess den amtierenden Europameister Spanien so richtig verzweifeln. Der kapverdische Torhüter, welcher mit bürgerlichem Namen Josimar José Évora Dias heisst, zeigte gegen die Iberer sieben teils spektakuläre Paraden und schrieb das bisher grösste Fussballmärchen dieser Weltmeisterschaft.
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