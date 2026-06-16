Ein Tag voller Unentschieden: Das gab es bei der Fussball-WM noch nie
Vier Spiele, vier Remis: Bei der Fussball-WM erlebten Fans einen Spieltag wie nie zuvor. Auch der Weltverband FIFA reagiert darauf.
«Perfekt ausgeglichen, so wie es sein sollte», schrieb der Weltverband FIFA nach den vier Unentschieden in den vier Begegnungen des Montags auf der Plattform X. Ziemlich überraschend trennten sich zunächst Europameister Spanien und Aussenseiter Kap Verde 0:0, es folgten das 1:1 zwischen Belgien und Ägypten, das 1:1 zwischen Saudi-Arabien und Uruguay sowie das 2:2 zwischen Iran und Neuseeland.
Perfectly balanced, as all things should be ⚖️— FIFA (@FIFAcom) June 16, 2026
For the first time since 15 June 1958, and just the second time in FIFA World Cup history, there have been four draws in a single day at the @FIFAWorldCup 🤝 pic.twitter.com/d8rZzJMjs9
Nur einmal in der WM-Geschichte hatte es vier Unentschieden an einem Spieltag gegeben – jedoch bei acht ausgetragenen Spielen: am 15. Juni 1958 beim dritten Gruppenspieltag beim Turnier in Schweden. Damals trennten sich Deutschland und Nordirland sowie England und Österreich 2:2, Paraguay und Jugoslawien 3:3 und Schweden und Wales 0:0. (riz/sda/dpa)