Vozinha feiert nach dem Unentschieden gegen Spanien. Bild: keystone

«Sie haben alles für mich getan»: Der Grund für Vozinhas Tränen nach seinem WM-Märchen

Kap-Verde-Torhüter Vozinha ist der ganz grosse Held beim sensationellen 0:0-Unentschieden gegen den grossen Favoriten Spanien. Nach der Partie kann der 40-Jährige die Tränen aus einem traurigen Grund nicht zurückhalten. Vervielfacht hat sich die Zahl seiner Abonnenten auf Instagram.

Timo Rizzi Folge mir

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Vozinha hielt am Montagabend alles, was auf seinen Kasten kam und liess den amtierenden Europameister Spanien so richtig verzweifeln. Der kapverdische Torhüter, welcher mit bürgerlichem Namen Josimar José Évora Dias heisst, zeigte gegen die Iberer sieben teils spektakuläre Paraden und schrieb das bisher grösste Fussballmärchen dieser Weltmeisterschaft.

Beeindruckende Statistiken von Vozinha. Bild: sofascore

Der 40-Jährige, welcher völlig zu Recht zum Spieler der Partie gewählt wurde, konnte die Tränen nach dem Schlusspfiff nicht mehr zurückhalten. Im Interview erklärte Vozinha: «Ich habe wegen meiner Grosseltern geweint. Ich bin mit ihnen aufgewachsen und traurigerweise sind sie vor ein paar Jahren gestorben. Sie haben alles für mich getan.»

Auch die Mutter des Schlussmannes konnte in Atlanta nicht vor Ort sein. «Sie konnte heute nicht hier sein, weil wir die Kaution für das Visum nicht rechtzeitig zahlen konnten», erläuterte Vozinha. Die US-Regierung verlangt von Personen aus Kap Verde, welche ein Visum beantragen möchten, eine Kaution, welche zwischen 5000 und 15'000 US-Dollar kostet.

Riesige Emotionen bei Kap Verde nach der Partie. Video: SRF

Riesiges Lob erhielt Vozinha nach dem sensationellen Punktgewinn gegen Spanien auch von seinen Vorderleuten. Steven Moreira sagte nach dem Spiel: «Er ist eine Legende. Wir freuen uns alle so unglaublich für ihn. Manchmal machen wir Witze über ihn wegen seines Alters. Heute hat er eine beeindruckende Leistung gezeigt.»



Natürlich wurde seine Leistung auch von Fans aus der ganzen Welt gewürdigt. Eine spezielle Aktion des brasilianischen Senders Caze TV sorgte dafür, dass seine Abonnentenzahl auf Instagram explodierte. In der Pause wurde dazu aufgefordert, Vozinha auf Instagram zu folgen und das Ziel waren 100'000 Follower. Nach einer Minute war diese Marke bereits erreicht und am Dienstagmorgen folgten ihm bereits 5,3 Millionen Accounts. Tendenz natürlich steigend.

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Weiter geht es für die kapverdische Nationalmannschaft, welche zum ersten Mal an einer Weltmeisterschaft teilnimmt, in der Nacht auf Dienstag (Schweizer Zeit). Auch gegen Uruguay wird das afrikanische Team der klare Aussenseiter sein, aber Vozinha wird bereit sein für eine weitere herausragende Leistung.