Aufatmen für die Nati: Embolos Visum wurde genehmigt

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Darf doch mit in die USA: Breel Embolo Bild: keystone

Breel Embolo und die Schweizer Nationalmannschaft können am Donnerstagabend Schweizer Zeit endlich aufatmen. Das Visum des Schweizer Nationalstürmers wird von den US-Behörden bewilligt, wie der Schweizerische Fussballverband mitteilt.

Der 29-Jährige wird am Freitag Schweizer in die Vereinigten Staaten reisen und dort am Freitagabend Lokalzeit mit einigen Tagen Verspätung zur Schweizer Nationalmannschaft stossen.

Damit endete eine für den SFV eine nervenaufreibende Woche. Seit dem Abflug der Mannschaft nach Kalifornien hatte Embolo in der Schweiz ausharren müssen. Seine elektronische Reisegenehmigung (ESTA) war kurz vor der Abreise ungültig geworden, weshalb ihm die Einreise in die USA verwehrt blieb.

Der Stürmer der AS Monaco hatte daraufhin am Mittwoch bei der US-Botschaft in Bern einen dringlichen Visumsantrag eingereicht. Nach Angaben des SFV verlief das Gespräch mit den zuständigen Behörden problemlos. Embolo legte die geforderten Unterlagen vor, darunter Dokumente zu einer Verurteilung aus dem Jahr 2018. Anschliessend begann das Warten auf den Entscheid der amerikanischen Behörden.

Die Unsicherheit zog sich länger hin als erhofft. Mehrere Tage lang rechnete der Verband mit einer raschen Bewilligung. Der Zeitunterschied zwischen der Schweiz und den USA erschwerte jedoch die Bearbeitung des Dossiers. Zwischen der Botschaft in Bern und den zuständigen Stellen in den Vereinigten Staaten standen täglich nur wenige Stunden für den direkten Austausch zur Verfügung.

Nun liegt die Genehmigung vor. Embolo wird, so schreibt der SFV, am Freitag nach Kalifornien fliegen und dort die letzten Vorbereitungen auf die kommenden Aufgaben mit dem Nationalteam aufnehmen. Für den Offensivspieler bleibt allerdings wenig Zeit, um sich einzuleben. Ein Einsatz im abschliessenden Testspiel gegen Australien erscheint deshalb weiterhin fraglich. (sda)