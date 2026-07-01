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Diese Europäer haben noch mehr Länderspiele bestritten als Granit Xhaka

Switzerland v Italy - UEFA EURO, EM, Europameisterschaft,Fussball 2024 Granit Xhaka of Switzerland gestures during the UEFA EURO 2024 round of 16 football match between Switzerland and Italy. Berlin G ...
Der Chef: Granit Xhaka.Bild: www.imago-images.de

Nur diese 14 Europäer haben noch mehr Länderspiele bestritten als Jubilar Xhaka

Zum 150. Mal wird Granit Xhaka im WM-Sechzehntelfinal gegen Algerien auflaufen. Der Rekord für die meisten Spiele eines Schweizer Nationalspielers gehört ihm schon lange – und auch weltweit gesehen ist er weit vorne.
01.07.2026, 20:4201.07.2026, 20:42
Ralf Meile
Ralf Meile

Noch vor zwei Jahrzehnten waren Fussballer mit über 100 Länderspielen eine Rarität. Mittlerweile haben schon mehr als 700 Spieler diese Schallmauer geknackt. Mit Cristiano Ronaldo (231 Partien), Lionel Messi (202) und Luka Modric (201) gibt es sogar schon Akteure mit über 200 Einsätzen für ihr Land.

epa13042920 Lionel Messi of Argentina looks on during the FIFA World Cup 2026 group stage match Argentina against Algeria, in Kansas City, Missouri, USA, 16 June 2026. EPA/AMY KONTRAS
Messi feierte sein 200. Länderspiel mit einem Hattrick zum WM-Auftakt gegen Algerien.Bild: keystone

Im WM-Sechzehntelfinal gegen Algerien (Freitag, 5 Uhr Schweizer Zeit) wird der Schweizer Captain Granit Xhaka ein nächstes Jubiläum feiern. Der 33-jährige Basler wird in Vancouver sein 150. Länderspiel bestreiten, zum 145. Mal wird er in der Startelf stehen.

«Seine Art ist verdammt notwendig» – Granit Xhaka vor 150. Länderspiel

Weltweit rückt Granit Xhaka in die Top 50 der Fussballer mit den meisten Länderspielen vor. In Europa könnte er schon bald zu den Top 10 gehören – je nach WM-Verlauf etwas früher oder etwas später. Das sind die Europäer mit noch mehr Einsätzen für ihr Land als Xhaka:

13 Lothar Matthäus

🇩🇪 Deutschland, 150 Länderspiele
zwischen 1980 und 2000​

BR Deutschland ist Weltmeister 1990 - Lothar Matth�us pr�sentiert den Weltpokal - WM Finale 1990 - BRD vs. Argentinien 1:0 - PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxHUNxPOLxUSAxONLY
Bild: www.imago-images.de

13 Edin Dzeko

🇧🇦 Bosnien-Herzegowina, 150 Länderspiele seit 2007​

Nächster geplanter Einsatz:
Donnerstag, 02 Uhr: USA – Bosnien

FILE - Bosnia-Herzegovina&#039;s Edin Dzeko during a World Cup 2026 group H qualifying soccer match between Cyprus and Bosnia-Herzegovina at AEK Arena in Larnaca, Cyprus, on Thursday, Oct. 9, 2025. (A ...
Bild: keystone

12 Christian Eriksen

🇩🇰 Dänemark, 151 Länderspiele seit 2010

epa13023330 Denmark&#039;s Christian Eriksen reacts during the international soccer friendly match Denmark against Ukraine at Odense Stadium, in Odense, Denmark, 07 June 2026. EPA/Bo Amstrup DENMARK O ...
Bild: keystone

11 Martin Reim

🇪🇪 Estland, 156 Länderspiele
zwischen 1992 und 2009

FOOTBALL : BELGIUM - ESTONIA LIEGE / LUIK 11/10/2003 WESLEY SONCK / MARTIN REIM / BELGIQUE - ESTONIE / BELGIE - ESTLAND / BELGIUM - ESTONIA / MATCH DE QUALIFICATION POUR L EURO 2004 / KWALIFICATIEWEDS ...
Bild: www.imago-images.de

9 Jan Vertonghen

🇧🇪 Belgien, 157 Länderspiele
zwischen 2007 und 2024​

Belgium v Belarus World Cup Qatar Qualifying Round LEUVEN, BELGIUM - MARCH 30 : Jan Vertonghen defender of Belgium during the FIFA World Cup, WM, Weltmeisterschaft, Fussball Qatar 2022 Qualifiers Roun ...
Bild: www.imago-images.de

9 Ivan Perisic

🇭🇷 Kroatien, 157 Länderspiele seit 2011

Nächster geplanter Einsatz:
Freitag, 01 Uhr: Portugal – Krotien

epa10322219 Ivan Perisic of Croatia in action during the FIFA World Cup 2022 group F soccer match between Morocco and Croatia at Al Bayt Stadium in Al Khor, Qatar, 23 November 2022. EPA/Noushad Thekka ...
Bild: keystone

8 Konstantin Vassiljev

🇪🇪 Estland, 159 Länderspiele
zwischen 2006 und 2025​

Estonia vs Andorra national teams friendly game Konstantin Vassiljev in action during Estonia vs Andorra football national teams friendly game in Tallinn, Estonia 09.09.2025 Tallinn A Le Coq Arena Est ...
Bild: www.imago-images.de

7 Vitalijs Astafjevs

🇱🇻 Lettland, 166 Länderspiele
zwischen 1992 und 2010​

Bildnummer: 04018100 Datum: 11.10.2008 Copyright: imago/Ulmer/Teamfoto Vitalijs Astafjevs (Lettland) am Ball - PUBLICATIONxNOTxINxSUI; Vdig, hoch, Aufmacher, Freisteller WM Qualifikation 2008, Nation ...

5 Robert Lewandowski

🇵🇱 Polen, 167 Länderspiele seit 2008

epa12532546 Robert Lewandowski (L) of Poland celebrates the 3-2 victory after the FIFA World Cup 2026 UEFA qualifier between Poland and Malta, in Attard, Malta, 17 November 2025. EPA/Leszek Szymanski ...
Bild: keystone

5 Iker Casillas

🇪🇸 Spanien, 167 Länderspiele
zwischen 2000 und 2016​

Spain&#039;s Iker Casillas celebrates with the trophy during the 2010 FIFA soccer World Cup final between the Netherlands and Spain in the Soccer City Stadium in Johannesburg, South Africa, pictured o ...
Bild: KEYSTONE

4 Gianluigi Buffon

🇮🇹 Italien, 176 Länderspiele
zwischen 1997 und 2018​

Italy&#039;s goal keeper Gianluigi Buffon kisses the World Cup trophy after the final of the soccer World Cup between Italy and France in the Olympic Stadium in Berlin, Sunday, July 9, 2006. Italy bea ...
Bild: AP

3 Sergio Ramos

🇪🇸 Spanien, 180 Länderspiele
zwischen 2005 und 2021

RAMOS Sergio TEAM SPANIEN Weltmeister mit Weltpokal bei der Siegeehrung mit Weltmeister Torwart CASILLAS Iker Team Spanien FIFA Fussball Weltmeisterschaften 2010 in Sued Afrika FINALE Holland-Spanien ...
Bild: imago sportfotodienst

2 Luka Modric

🇭🇷Kroatien, 201 Länderspiele seit 2006

Nächster geplanter Einsatz:
Freitag, 01 Uhr: Portugal – Krotien

Croatia&#039;s Luka Modric (10) celebrates at the end of the World Cup Group L soccer match between Croatia and Ghana in Philadelphia, Saturday, June 27, 2026. (AP Photo/Petr Josek) Luka Modric
Bild: keystone

1 Cristiano Ronaldo

🇵🇹 Portugal, 231 Länderspiele seit 2003

Nächster geplanter Einsatz:
Freitag, 01 Uhr: Portugal – Krotien

ARCHIV - ZUM RUECKBLICK AUF DIE EM 2016 STELLEN WIR IHNEN FOLGENDES BILDMATERIAL ZUR VERFUEGUNG - epa05419742 Cristiano Ronaldo of Portugal kisses the trophy after winning the UEFA EURO 2016 Final mat ...
Bild: keystone

(Länderspiele gemäss FIFA-Zählweise)

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Wer genau hinschaut, sieht in der mexikanischen Freude vielleicht auch ein kleines bisschen Erleichterung. Der Druck auf dem Gastgeber ist riesig.
quelle: keystone / ricardo mazalan
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Ronaldo-Jubel bringt ihn ins Spital – schon das Zuschauen tut weh
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