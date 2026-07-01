Der Chef: Granit Xhaka. Bild: www.imago-images.de

Nur diese 14 Europäer haben noch mehr Länderspiele bestritten als Jubilar Xhaka

Zum 150. Mal wird Granit Xhaka im WM-Sechzehntelfinal gegen Algerien auflaufen. Der Rekord für die meisten Spiele eines Schweizer Nationalspielers gehört ihm schon lange – und auch weltweit gesehen ist er weit vorne.

Ralf Meile Folge mir

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Noch vor zwei Jahrzehnten waren Fussballer mit über 100 Länderspielen eine Rarität. Mittlerweile haben schon mehr als 700 Spieler diese Schallmauer geknackt. Mit Cristiano Ronaldo (231 Partien), Lionel Messi (202) und Luka Modric (201) gibt es sogar schon Akteure mit über 200 Einsätzen für ihr Land.

Messi feierte sein 200. Länderspiel mit einem Hattrick zum WM-Auftakt gegen Algerien. Bild: keystone

Im WM-Sechzehntelfinal gegen Algerien (Freitag, 5 Uhr Schweizer Zeit) wird der Schweizer Captain Granit Xhaka ein nächstes Jubiläum feiern. Der 33-jährige Basler wird in Vancouver sein 150. Länderspiel bestreiten, zum 145. Mal wird er in der Startelf stehen.

Weltweit rückt Granit Xhaka in die Top 50 der Fussballer mit den meisten Länderspielen vor. In Europa könnte er schon bald zu den Top 10 gehören – je nach WM-Verlauf etwas früher oder etwas später. Das sind die Europäer mit noch mehr Einsätzen für ihr Land als Xhaka:

13 Lothar Matthäus

🇩🇪 Deutschland, 150 Länderspiele

zwischen 1980 und 2000​

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13 Edin Dzeko

🇧🇦 Bosnien-Herzegowina, 150 Länderspiele seit 2007​

Nächster geplanter Einsatz:

Donnerstag, 02 Uhr: USA – Bosnien



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12 Christian Eriksen



🇩🇰 Dänemark, 151 Länderspiele seit 2010

Bild: keystone

11 Martin Reim

🇪🇪 Estland, 156 Länderspiele

zwischen 1992 und 2009



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9 Jan Vertonghen

🇧🇪 Belgien, 157 Länderspiele

zwischen 2007 und 2024​

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9 Ivan Perisic

🇭🇷 Kroatien, 157 Länderspiele seit 2011

Nächster geplanter Einsatz:

Freitag, 01 Uhr: Portugal – Krotien

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8 Konstantin Vassiljev

🇪🇪 Estland, 159 Länderspiele

zwischen 2006 und 2025​

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7 Vitalijs Astafjevs

🇱🇻 Lettland, 166 Länderspiele

zwischen 1992 und 2010​

5 Robert Lewandowski

🇵🇱 Polen, 167 Länderspiele seit 2008

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5 Iker Casillas

🇪🇸 Spanien, 167 Länderspiele

zwischen 2000 und 2016​

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4 Gianluigi Buffon

🇮🇹 Italien, 176 Länderspiele

zwischen 1997 und 2018​

Bild: AP

3 Sergio Ramos

🇪🇸 Spanien, 180 Länderspiele

zwischen 2005 und 2021

Bild: imago sportfotodienst

2 Luka Modric

🇭🇷Kroatien, 201 Länderspiele seit 2006

Nächster geplanter Einsatz:

Freitag, 01 Uhr: Portugal – Krotien

Bild: keystone

1 Cristiano Ronaldo

🇵🇹 Portugal, 231 Länderspiele seit 2003

Nächster geplanter Einsatz:

Freitag, 01 Uhr: Portugal – Krotien

Bild: keystone