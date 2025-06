«Bin etwas enttäuscht»: Basel-Star Shaqiri nach Cupsieg stolz, aber nicht ganz glücklich

«Ich würde die Szene gerne nochmal sehen. Ich finde, er rennt in meinem Sprung in mich herein. Am Schluss hat der Schiedsrichter auf Penalty entschieden. Ich hätte es gern gehabt, hätte er bei so einer wichtigen Entscheidung nochmal die Videobilder angeschaut. Das war am Ende der Genickbruch für uns. Aber das ist Teil des Spiels, es gibt Fehlentscheidungen und damit muss man leben.»