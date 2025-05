Luis Enrique widmete seinen zweiten Champions-League-Triumph seiner verstorbenen Tochter Xana. Bild: keystone

So rührend gedenken die PSG-Fans und Trainer Luis Enrique seiner verstorbenen Tochter (†9)

Nach dem Champions-League-Finale wurde es im Stadion emotional. Im Mittelpunkt stand der Trainer des Siegers – und seine verstorbene Tochter.

Luis Enrique holte aus einer Tüte ein schwarzes T-Shirt. Darauf zu sehen: eine Zeichnung, die ihn mit seiner Tochter stilisierte. Dazu war eine Vereinsfahne von Paris Saint-Germain abgebildet. Nach dem Triumph in der Champions League gegen Inter Mailand (5:0) gedachte der PSG-Trainer emotional seiner Tochter Xana, die 2019 mit gerade einmal neun Jahren an einem bösartigen Knochentumor gestorben war.

Und nicht nur das: Nach dem Schlusspfiff enthüllten die PSG-Fans ein Riesenbanner, auf dem Enrique und seine Tochter zu sehen waren. Der PSG-Trainer beobachtete die Szene berührt und mit Tränen in den Augen.

Rückblende: Als Luis Enrique 2015 mit dem FC Barcelona die Königsklasse gewonnen hatte, tollte er mit der damals fünfjährigen Xana im Mittelkreis des Berliner Olympiastadions herum und feierte mit ihr ausgelassen den Titel. Xana hatte ein blau-rotes Barca-Trikot an und eine Vereinsfahne in der Hand. Die berührenden Bilder von Vater und Tochter waren damals um die Welt gegangen. Deshalb war es auch ein besonderer Wunsch des Spaniers gewesen, seiner Tochter nach dem Sieg mit PSG auch in München auf diese besondere Art zu gedenken.

«Sprechen jeden Tag von ihr, erinnern uns an sie und lachen»

Enrique hatte im März 2019 sein Amt als spanischer Nationaltrainer niedergelegt, um nur noch für Xana und seine Familie da zu sein. Fünf Monate lang kämpfte Xana gegen den Krebs. Vergeblich. «Du wirst der Stern sein, der unsere Familie leitet», schrieb Enrique danach in den sozialen Medien. Der frühere Profi ist überzeugt davon, dass ihn seine Tochter weiterhin begleitet. Sie werde «zwar nicht mehr physisch dabei sein, aber spirituell – und das ist für mich sehr wichtig», sagte er.

Luis Enrique mit Töchterchen Xana im Jahr 2015 nach dem Champions-League-Triumph mit Barça. Bild: imago sportfotodienst

In einer Doku hatte er sich ähnlich geäussert: «Meine Mutter konnte es nach dem Tod nicht ertragen, Fotos von Xana bei sich zu Hause zu haben. Ich habe ihr dann gesagt, dass das sein muss, weil Xana lebt. Wir sprechen jeden Tag von ihr, erinnern uns an sie und lachen. Denn ich bin überzeugt, dass Xana uns weiterhin sieht.»

Wie wichtig ihm der «Kontakt» zu seiner verstorbenen Tochter ist, war auch bei der WM 2022 in Katar zu spüren gewesen. Vor dem Spiel seiner Spanier gegen Deutschland hatte Enrique betont: «Heute spielen wir nicht nur gegen Deutschland, heute ist auch ein ganz besonderer Tag, denn Xanita wäre 13 Jahre alt geworden. Amore, wo auch immer du bist, viele Küsse, hab einen tollen Tag, wir lieben dich.» (nih/t-online/sid)