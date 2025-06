Auf der Champs-Elysée und rund um den Parc des Princes provozieren PSG-Fans nach dem Sieg die Polizei. Bild: keystone

17- und 20-Jähriger tot: Traurige Bilanz nach Feierlichkeiten wegen PSG-Triumph

Nach dem Sieg von Paris Saint-Germain in der Champions League kam es in Frankreich zu einer blutigen Nacht. Während der Feierlichkeiten kam es zu Ausschreitungen, die zwei Tote und fast 200 Verletzte forderte. Über 500 Personen wurden festgenommen.

Mehr «International»

Es ist eine traurige Bilanz, welche nach den Feierlichkeiten zum historischen Triumph von Paris Saint-Germain in der Champions League gezogen wird: Zwei Menschen kamen in der Nacht auf Sonntag um. Im südfranzösischen Dax erlag ein 17-Jähriger den erlittenen Messerstichen, wie «Le Parisien» berichtet. In Paris starb zudem ein 20-Jähriger, nachdem der Rollerfahrer von einem Auto erfasst wurde. Zunächst wurde fälschlicherweise von einer Frau berichtet, wie die Hauptstadtzeitung schreibt.

Zusätzlich zu den beiden Toten gab es gemäss Fernsehsender TF1 weitere 192 Verletzte. Darunter 22 Sicherheitskräfte und sieben Feuerwehrleute. Ein Polizist im nordfranzösischen Coutances in der Normandie wurde versehentlich von Feuerwerkskörpern getroffen und dabei schwer verletzt. Auch sonst kam es in ganz Frankreich zu Verletzten und Ausschreitungen. Insgesamt wurden gemäss TF1 559 Menschen festgenommen, 491 davon in der Hauptstadt.

Einige nutzten die Feierlichkeiten auch für andere Dinge: Randalierer plünderten Geschäfte, schlugen Fensterscheiben ein und zündeten Autos an. Insgesamt seien 692 Brände registriert worden, 264 davon betrafen Autos. Die Polizei sprach der Zeitung «Le Parisien» zufolge zuerst von Spannungen auf dem Prachtboulevard Champs-Élysées und in der Nähe des Prinzenparks, ausgehend von Menschen mit «schlechten Absichten».

Video: watson/x

Videos und Bilder in den sozialen Medien zeigten, wie Menschen Gegenstände Richtung Polizei warfen und Feuer auf der Strasse legten oder Autos anzündeten. Mindestens drei Fahrzeuge brannten nach Angaben der Pariser Zeitung aus.

Nach Angaben der Behörden griffen die Ordnungskräfte danach ein, um Ruhe herzustellen. Die Einsatzkräfte wurden teils mit Feuerwerkskörpern beschossen und gingen ihrerseits mit Tränengas gegen Krawallmacher vor. Auf Videomaterial ist zu sehen, wie solche ebenfalls in Richtung der Einsatzkräfte geworfen werden und unkontrolliert explodieren.

Video: watson/x

Um drei Uhr am Sonntagmorgen wurde die Champs-Elysée dann evakuiert, um weitere Eskalationen zu verhindern, wie «Le Parisien» berichtet.

Frankreichs Innenminister Bruno Retailleau schrieb am Abend auf X von «Barbaren», die Einsatzkräfte provoziert hätten, während wahre Fans sich für das Endspiel zwischen PSG und Inter Mailand in München begeisterten. Später teilte er einen Aufruf des Pariser Klubs an alle Fans, sich respektvoll und friedlich zu verhalten.

Auch in Grenoble wurde eine Feier des CL-Triumphs Schauplatz eines wüsten Vorfalls. Ein Auto raste in eine Menschenmenge, mindestens vier Menschen wurden verletzt, zwei davon schwer. Laut den Angaben der Behörden handelte es sich um einen Unfall, der Fahrer habe die Kontrolle über das Auto verloren. Er hat sich der Polizei gestellt. (nih/con/sda/dpa)