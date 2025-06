Liveticker

Verstappen muss nochmal in die Box – und fällt wieder hinters McLaren-Duo zurück

Das Formel-1-Team McLaren strebt am Sonntag in Montmeló seinen ersten Sieg seit 20 Jahren im Grand Prix von Spanien an. Die Voraussetzungen mit WM-Leader Oscar Piastri und Lando Norris in der ersten Startreihe sind für den britischen Traditionsrennstall ausgezeichnet.

Den bislang letzten Sieg für McLaren vor den Toren von Barcelona realisierte 2005 Kimi Räikkönen. In den vergangenen drei Jahren gewann Max Verstappen das Rennen auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya. Der Weltmeister im Red Bull, der in der WM-Wertung mit 136 Punkten hinter Piastri (161) und Norris (158) auf Platz 3 liegt, steht in der Startaufstellung auf Position 3. Gabriel Bortoleto und Nico Hülkenberg in den Autos des Teams Sauber nehmen das neunte Saisonrennen (ab 15.00 Uhr) von den Plätzen 12 und 16 in Angriff. Lance Stroll von Aston Martin wird nicht starten. Der Kanadier muss sich einem operativen Eingriff an der rechten Hand unterziehen.

Das Rennen kannst du hier im Liveticker und im Stream vom SRF verfolgen. (nih/sda)