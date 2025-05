Auf der Königsetappe des Giro d'Italia fuhr Simon Yates der Konkurrenz um den Gesamtsieg davon. Bild: keystone

Simon Yates triumphiert am Giro – bisheriger Leader Del Toro bricht auf Königsetappe ein

Seit fast zwei Wochen trug der Mexikaner Isaac Del Toro das rosafarbene Trikot des Leaders am Giro d'Italia. Auf der vorletzten Etappe – der letzten, in der noch angegriffen wird – verlor er dieses dann aber an den bestechenden Simon Yates. Der Brite beendete die Königsetappe über 205 km und 4500 Höhenmeter von Verrès nach Sestriere als Dritter und mit grossem Vorsprung auf seine Konkurrenten im Kampf um den Gesamtsieg. Damit feiert der 32-Jährige den erst zweiten Triumph bei einer Grand Tour nach der Vuelta im Jahr 2018.

Der Etappensieg ging an den Australier Chris Harper vor dem Italiener Alex Verre. (nih)