Für diese 11 Fussballer wurden in diesem Sommer die höchsten Ablösen bezahlt

In der Premier League sitzt das Geld nach wie vor am lockersten. Doch der Blick auf die Transfers in diesem Sommer zeigt, dass auch ausserhalb Englands sehr viel Geld für Fussballer ausgegeben wurde. In der Top-Liste befindet sich auch ein Spieler, der nach Saudi-Arabien wechselte.

In den grossen Fussball-Ligen Europas hat sich das Transferfenster am Freitagabend geschlossen. Die Trainer müssen also bis zur Winterpause mit dem Personal auskommen, das ihnen aktuell zur Verfügung steht.

Schweizer Fussballer schafften es nicht auf die vordersten Plätze in der Hit-Liste der Transfers in diesem Sommer. Aber auch für sie wurde sehr viel Geld ausgegeben. Denis Zakaria war der AS Monaco 20 Millionen Euro wert, Burnley legte für Zeki Amdouni 18,6 Mio. auf den Tisch. Diese Angaben sind meistens nicht offiziell, sondern werden in der Regel geschätzt. Auch für Granit Xhaka (Leverkusen, 15 Mio.), Fabian Rieder (Stade Rennes, 15 Mio.) und Noah Okafor (Milan, 14 Mio.) überwiesen die neuen Arbeitgeber deutlich mehr als zehn Millionen Euro.

Für andere Fussballer wurde aber noch weitaus mehr Geld in die Hand genommen. Nicht weniger als 62 Spieler wechselten, nachdem der neue Verein dem alten 30 Millionen Euro oder mehr bezahlte. Das sind die teuersten Fussballer des Sommers gemäss Transfermarkt-Angaben:

Mason Mount

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 24 Jahre alt

Offensives Mittelfeld

Ablöse: 64,2 Mio. Euro

Neuer Klub: Manchester United

Alter Klub: Chelsea



Bild: keystone

Dominik Szoboszlai

Bild: keystone

🇭🇺 22 Jahre alt

Offensives Mittelfeld

Ablöse: 70 Mio. Euro

Neuer Klub: FC Liverpool

Alter Klub: RB Leipzig

Kai Havertz

Bild: keystone

🇩🇪 24 Jahre alt

Offensives Mittelfeld

Ablöse: 75 Mio. Euro

Neuer Klub: Arsenal

Alter Klub: Chelsea



Rasmus Höjlund

Bild: keystone

🇩🇰 20 Jahre alt

Mittelstürmer

Ablöse: 75 Mio. Euro

Neuer Klub: Manchester United

Alter: Klub Atalanta Bergamo​

Neymar

Bild: keystone

🇧🇷 31 Jahre alt

Linksaussen

Ablöse: 90 Mio. Euro

Neuer Klub: Al-Hilal

Alter Klub: Paris Saint-Germain​

Josko Gvardiol

Bild: keystone

🇭🇷 21 Jahre alt

Innenverteidiger

Ablöse: 90 Mio. Euro

Neuer Klub: Manchester City

Alter Klub: RB Leipzig​

Randal Kolo Muani

Bild: psg

🇫🇷 24 Jahre alt

Mittelstürmer

Ablöse: 95 Mio. Euro

Neuer Klub: Paris Saint-Germain

Alter Klub: Eintracht Frankfurt​

Harry Kane

Bild: keystone

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 30 Jahre alt

Mittelstürmer

Ablöse: 100 Mio. Euro

Neuer Klub: Bayern München

Alter Klub: Tottenham Hotspur



Jude Bellingham

Bild: keystone

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 20 Jahre alt

Zentrales Mittelfeld

Ablöse: 103 Mio. Euro

Neuer Klub: Real Madrid

Alter Klub: Borussia Dortmund



Moisés Caicedo

Bild: keystone

🇨🇴 21 Jahre alt

Defensives Mittelfeld

Ablöse: 116 Mio. Euro

Neuer Klub: Chelsea

Alter Klub: Brighton​

Declan Rice

Bild: keystone

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 24 Jahre alt

Defensives Mittelfeld

Ablöse: 116,6 Mio. Euro

Neuer Klub: Arsenal

Alter Klub: West Ham United​