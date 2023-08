Erling Haaland hat eigene Schlafgewohnheiten. Bild: keystone

Tor um Tor dank Mouth Taping – Erling Haalands kuriose Schlafroutine

Noch nie hat jemand innerhalb einer Premier-League-Saison so oft getroffen wie Erling Haaland in der Saison 2022/23. Nun verrät der Top-Stürmer von Manchaster City, was seine Schlafroutine mit seinem Erfolg zu tun hat.

36 Tore in 35 Spielen – Erling Haaland avancierte in der letzten Premiere-League-Saison für Manchester City zu einer zuverlässigen Tormaschine. Auch in der laufenden Saison imponiert er mit seiner Treffsicherheit. In drei Spielen erzielte der 1,94 Meter grosse Norweger bereits drei Tore.

Hinter Haalands Top-Leistungen stecken nicht nur Talent und hartes Training, sondern auch eine minutiös geplante Schlafroutine, wie er jüngst gegenüber Logan Paul, dem Influencer und Mitbegründer der Getränkemarke Prime erklärte.

Blaulichtfilter und Mouth Taping

Ein guter Schlaf sei für ihn essenziell, betont Haaland. Und zu einem guten Schlaf gehört für den Norweger auch das sogenannte Mouth Taping. Beim Mouth Taping wird der Mund abgeklebt, um die Nasenatmung zu fördern. Zusätzlich zum Mouth Taping ziehe er drei Stunden vor dem Schlafengehen eine Brille an, die das blaue Licht filtert. Diese spezielle Brille soll Stresshormone reduzieren und dem Körper durch eine erhöhte Melatoninspiegel signalisieren, dass es Zeit ist, um zu schlafen.

Doch warum ist es besser, beim Schlafen durch die Nase zu atmen? Atmet man durch die Nase, wird die Luft beim Einatmen erwärmt und durch die Nasenhärchen gefiltert. Bei der Mundatmung dringt sie hingegen kühl und ungefiltert ein, was zu einer Irritation der Bronchien oder einem trockenen Hals führen kann.

Bild: Shutterstock

Beim Mouth Taping handle es sich laut dem Schlafmediziner Martin Konermann aber eher um einen medialen Hype als um eine wissenschaftlich fundierte Methode. Zwar sei das Atmen durch die Nase tatsächlich besser, passiere aber bei den meisten Menschen ohnehin automatisch. Zudem gäbe es laut Konermann keine umfassenden Studien zum Nutzen des Mouth Tapings: «Das Pflaster zu nutzen, ist zwar nicht schädlich. Aber aus wissenschaftlicher, schlafmedizinischer Sicht ist es eine Modeerscheinung, die keinerlei erwiesenen Nutzen hat.

Auch was das Essen betrifft, gibt sich Haaland gesundheitsbewusst. Paul Logan verrät, was seinem Körper am besten bekommt: «Herz und Leber sind Superfoods, die reich an Vitamin B, Eisen, Phosphor sowie Kupfer und Magnesium sind».

Ob wissenschaftlich erwiesen oder nicht: Der Erfolg scheint Haalands kurioser Schlafroutine recht zu geben. (kat)