Welche Gegner hält das Los heute für YB bereit? Bild: fxp-fr-sda-rtp

YB landet in Top 4 der Champions-League-Auslosung – hier kannst du Losfee spielen

Mehr «Sport»

Am Donnerstagabend um 18.00 Uhr (watson tickert live) werden in Monaco den Young Boys die drei Gruppengegner in der Champions League zugelost.

Die Berner, die sich zum dritten Mal für den wichtigsten Europacup qualifiziert haben, treffen auf mindestens zwei europäische Schwergewichte. Weil sich am Mittwochabend der FC Kopenhagen gegen den polnischen Gegner Rakow Czestochowa durchsetzte, ist YB statt in Topf 3 in Top 4 gelandet.

Das sind die Lostöpfe der Champions-League-Auslosung

Topf 1

Manchester City 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿

FC Sevilla 🇪🇸

FC Barcelona 🇪🇸

SSC Napoli 🇮🇹

FC Bayern München 🇩🇪

Paris Saint-Germain 🇫🇷

Benfica Lissabon 🇵🇹

Topf 2

Real Madrid 🇪🇸

Manchester United 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿

Inter Mailand 🇮🇹

Borussia Dortmund 🇩🇪

Atlético Madrid 🇪🇸

RB Leipzig 🇩🇪

FC Porto 🇵🇹

FC Arsenal 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿

Topf 3

Schachtar Donezk 🇺🇦

Red Bull Salzburg 🇦🇹

AC Milan 🇮🇹

Sporting Braga 🇵🇹

PSV Eindhoven 🇳🇱

Lazio Rom 🇮🇹

Roter Stern Belgrad 🇷🇸

FC Kopenhagen 🇩🇰

Topf 4

BSC Young Boys 🇨🇭

Real Sociedad 🇪🇸

Galatasaray Istanbul 🇹🇷

Celtic Glasgow 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿

Newcastle United 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿

Union Berlin 🇩🇪

Royal Antwerpen 🇧🇪

RC Lens 🇫🇷

So wäre etwa eine Hammergruppe mit Manchester City, Real Madrid und der AC Milan möglich. Aber auch eine von den Namen her eher unattraktive, aber trotzdem schwierige Gruppe mit Benfica, Leipzig und Roter Stern könnte drohen.

Unsere erste Test-Auslosung ergab folgende Gruppen.

Bild: draw.inker.one

YB würde also auf Sevilla, den BVB und Schachtar Donezk, das seine Heimspiele in Hamburg austragen wird, treffen. Willst du auch Losfee spielen? Du kannst das hier machen. Lass uns wissen, welche Gegner du für die Young Boys ziehst. (abu)