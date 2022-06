«Dieser Fall sendet eine klare Botschaft», so Murphy weiter. «Tiere sollten niemals so behandelt werden und es ist verabscheuungswürdig, Videos geschädigter Tiere in sozialen Medien zu posten, um dafür Likes zu bekommen.»

Dermot Murphy von der britischen Tierschutzorganisation RSPCA zeigte sich hoch zufrieden über den Richterspruch. «Wir freuen uns, dass in diesem schrecklichen Fall schnell Gerechtigkeit geübt wurde, und konzentrieren uns nun darauf, diese wunderschönen Katzen in ein liebevolles Zuhause zu vermitteln, das sie verdienen», sagte er zur BBC.

Der Fall ist ein Musterbeispiel dafür, wie schnell ein Post auf Social Media die Runde machen kann. Gemäss Yoan, der damals 80 Follower auf Snapchat hatte, wurde das von ihm veröffentlichte Video lediglich von fünf Accounts gesehen, bevor er es wieder löschte. Zu spät – der Vorfall war bereits publik und das Video verbreitete sich in der Folge wie ein Lauffeuer. Als Kurt Zouma kurz nach dem Bekanntwerden ein Premier-League-Spiel bestritt, wurde er nicht nur von den gegnerischen, sondern auch von eigenen Fans ausgebuht, wenn er am Ball war.

An Kurt und Yoan Zouma gerichtet, sagte sie: «Die Katze hat zu Ihnen aufgeschaut, damit Sie sich um ihre Bedürfnisse kümmern. An jenem Tag im Februar haben Sie sich nicht um ihre Bedürfnisse gekümmert. Sie müssen sich darüber im Klaren sein, dass andere zu Ihnen aufschauen und viele junge Menschen Ihnen nacheifern wollen.»

Luke Mockridge kämpft in Zürich um Deutungshoheit: «Sorry an alle Hater, ich mache weiter»

Coronazahlen schiessen in die Höhe – was ist denn in Portugal los?

Goretzka nervt sich über Lewandowski-Theater – sein Aufruf an die Bayern-Bosse

Für welchen Klub schiesst Robert Lewandowski in der nächsten Saison seine Tore? Der Pole will weg von Bayern München und beim FC Barcelona anheuern, doch der Rekordmeister lässt ihn (noch) nicht. Ein Sommer-Theater an der Säbener Strasse bahnt sich an – nun beginnen Mitspieler aufzumucken.

344 Tore in 374 Pflichtspielen: Die Bilanz von Robert Lewandowski beim FC Bayern München ist unfassbar gut. Doch acht Jahre nach seinem Transfer von Borussia Dortmund zur Nummer 1 Deutschlands will der Goalgetter nicht mehr länger dort spielen. «Meine Geschichte mit Bayern ist vorbei», betonte Robert Lewandowski am Montag bei einer Medienkonferenz mit dem polnischen Nationalteam.