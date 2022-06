Kein Schweizer spielte bislang öfter für die Schweiz als dieser «blonde Engel». Bild: imago

Kennst du die Schweizer Nationalspieler mit den meisten Länderspielen und Toren?

Sommerpause? Gibt es nicht. Kaum hat ihre Saison im Klub geendet, stehen die besten Fussballer Europas in der Nations League im Einsatz. Die Schweiz bestreitet vier Länderspiele in elf Tagen.

Mit dem Spiel in Prag gegen Tschechien (Donnerstag, 20.45 Uhr) beginnt für die Schweizer Nationalmannschaft die Ausgabe 2022/23 der Nations League. Es folgen bis am 12. Juni eine Auswärtspartie in Portugal und zwei Heimspiele in Genf, zunächst gegen Spanien und dann erneut gegen Portugal.

Den Teams geht es einerseits um den Wettbewerb der Nations League – gewinnen ist immer schön. Aber im Fokus dürfte auch schon die WM in Katar stehen und die Frage, mit welchen Akteuren und in welcher Formation dort gespielt werden soll.

Für die etablierten Schweizer Nationalspieler ist der intensive Sommer eine Gelegenheit, in der Liste der Rekordspieler weiter nach oben zu klettern. Kennst du die 40 Fussballer mit den meisten Länderspielen für die Schweiz?

Und wenn du sie gekannt hast: Kannst du auch die Fussballer mit den meisten Länderspieltoren für die Schweiz aufzählen? Dieses Quiz folgt direkt unter dem ersten.

So funktioniert es:

Nenne die Fussballer mit den meisten Länderspielen für die Schweizer A-Nationalmannschaft.

Der Nachname genügt.

Als Hinweise dienen dir die Anzahl Länderspiele und die Zeitspanne, während der sie der Spieler absolviert hat.

Du musst die Antworten nicht in der richtigen Reihenfolge eingeben.

Ist eine Antwort richtig, wird sie vom Tool automatisch als solche erkannt, du musst nicht «Enter» drücken.

Es läuft ein Countdown von 20 Minuten.

Drücke auf «Play» und los geht es!

Viel Erfolg!

Die Noten 36 bis 40 Punkte: 6

32 bis 35 Punkte: 5,5

27 bis 31 Punkte: 5

23 bis 26 Punkte: 4,5

18 bis 22 Punkte: 4

17 und weniger Punkte: Nachsitzen!



Und weiter geht's!

Nach denjenigen mit den meisten Spielen sind nun diejenigen mit den meisten Toren für die Schweiz gefragt. Die ersten 21 wollen wir wissen. Teils sind es natürlich Spieler, die schon oben vorgekommen sind, teils aber auch nicht. Das Quiz funktoniert gleich.

Quelle: Wikipedia

Die Noten 18 bis 21 Punkte: 6

16 und 17 Punkte: 5,5

14 und 15 Punkte: 5

12 und 13 Punkte: 4,5

10 und 11 Punkte: 4

9 und weniger Punkte: Nachsitzen!