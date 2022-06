Ob sie für deinen Hattrick innert fünf Minuten ein Feuerwerk eingeplant haben? Bild: imago-images.de

Barça lässt Bubenträume wahr werden – das kostet es dich, im Camp Nou zu tschutten

Velofahrer haben es gut: Die berühmten Pässe, über die ihre Stars an der Tour de France oder am Giro d'Italia fahren, sind für alle offen. So gesehen sind sie die günstigsten Stadien der Welt. Aber einmal im Leben im monumentalen Camp Nou des FC Barcelona auflaufen? Keine Chance als Hobbykicker.

Keine Chance? Deine Chance! Barça öffnet sein Stadion im Sommer für Fans, die auf diesem heiligen Rasen spielen wollen.

Was kostet es?

300 Euro pro Person.

Was erhalte ich dafür?

Das Recht, in einem 60 Minuten dauernden Spiel im Camp Nou zu spielen.

99'354 Zuschauer fasst das legendäre Stadion des FC Barcelona, nach einem Umbau sollen es sogar rund 105'000 sein. Bild: imago

Wann findet es statt?

Am 6. und am 11. Juni – also schon recht bald. Anmelden kann man sich hier.

Wie läuft es ab?

Vor dem Spiel ziehen sich die Spieler in einer Garderobe des Stadions um, nachher wird dort geduscht. Schuhe und Bekleidung muss mitgenommen werden. Man schreitet wie die Stars durch den Tunnel aufs Spielfeld, wo man sich während einer Viertelstunde aufwärmt. Danach folgt das Spiel.

Wird mich Xavi entdecken?

Vielleicht platziert der Barça-Trainer seine Scouts am Spielfeldrand und bietet dir nach deiner Riesenkiste in den Winkel einen Platz in der Akademie «La Masia» an … (ram)