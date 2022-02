Kurt Zouma muss derzeit nicht nur körperlich einstecken. Bild: keystone

Er tritt nicht nur Fussbälle – Tierschutz nimmt West-Ham-Star Zouma die Katzen weg

Sportlich läuft es für Kurt Zouma. Bei West Ham United ist er in der Innenverteidigung gesetzt, die «Hammers» sind das Überraschungsteam der Saison in der Premier League. Abseits des Rasens leistete sich der Franzose allerdings eine Aktion, die Folgen hat.

Vielleicht fand er es lustig. Vielleicht fand sein Bruder Yoan es noch viel komischer. So komisch, dass er ein Video davon verbreitete. Aber ausser den Zoumas lachen nur wenige darüber, wie West-Ham-Verteidiger mit seiner Katze umgeht.

Man sieht ihn ein Tier kicken, schlagen, jagen und mit einem Schuh nach ihm werfen. Der 27-Jährige entschuldigte sich natürlich pflichtbewusst für seine Handlungen. Aber da war der Schaden schon angerichtet.

Sponsoren haben sich von ihm abgewendet, der Klub hat ihm eine hohe Busse aufgebrummt und als er am Dienstag mit West Ham gegen Watford auflief, buhten ihn nicht nur gegnerische Fans, sondern auch die eigenen Anhänger aus. Wenn Zouma am Ball war, wurde es laut im Stadion und die Watford-Fans skandierten unter anderem «RSPCA! RSPCA!»

Hinter der Abkürzung verbirgt sich die Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals – eine Tierschutzorganisation. Die hat nun gehandelt und Zouma die Katzen weggenommen. «Die beiden Katzen sind jetzt in der Obhut der RSPCA», sagte ein Sprecher.

Laut Angaben von West Ham United hat der Verteidiger diesem Vorgehen bereitwillig zugestimmt. «Unsere Priorität war und ist stets das Wohlergehen dieser Katzen», sagte der RSPCA-Sprecher weiter, «sie bleiben nach der Untersuchung durch einen Tierarzt bei uns, während die Ermittlungen weitergehen.»

300'000 Franken Busse vom Klub

Der Sportartikelhersteller Adidas hat die Zusammenarbeit mit Kurt Zouma auf der Stelle beendet. «Er hat keinen Vertrag mehr mit uns», gab das Unternehmen mit den drei Streifen bekannt. Experience Kissimmee, ein Klub-Sponsor aus Florida, kündigte die Zusammenarbeit mit West Ham. Ein weiterer Sponsor, Vitality, stellte das Klubsponsoring ebenfalls vorübergehend ein.

Die «Hammers», in der Premier League auf dem Champions-League-Platz 4 klassiert, büssten ihren Spieler mit der höchstmöglichen dafür vorgesehenen Busse. Dem Vernehmen nach handelt es sich um zwei Wochenlöhne und damit um rund 300'000 Franken.

Spiessrutenlauf dürfte weitergehen

Zouma habe diese Strafe sofort akzeptiert, teilte der Klub mit. «Kurt ist sehr reumütig und versteht, wie jeder im Verein, dass nach diesem Vorfall gehandelt werden muss.» Es sei nun wichtig, dass die RSPCA ihre Untersuchung fair und gründlich durchführen könne, weshalb man die Angelegenheit nicht weiter kommentiere. Laut der «Sun» soll er sich darüber geärgert haben, dass die Katze eine Vase zerbrochen hatte.

Am Sonntag steht bei Leicester City die nächste Meisterschaftspartie für West Ham United an. Kurt Zouma, in der Abwehr gesetzt, könnte dann wieder auflaufen – und würde bestimmt wieder ausgepfiffen werden. Berichte, wonach er angeblich intern suspendiert wurde, sollen falsch sein. (ram)