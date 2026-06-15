Die Stimmung in Mexiko nach dem Auftaktsieg ist grandios – und nun haben die Fans auch ein Maskottchen. Bild: keystone

Wird diese Ente zu Mexikos Glücksbringer? Tierischer Fan geht viral

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Tiere in Fussballtrikots haben automatisch etwas sehr Lustiges. Wenn sie dann noch wie diese Ente aus Mexiko hinter ihrer Familie herwatscheln und dabei mit den in den kurzen Ärmeln versteckten Flügeln wackeln, ist das noch viel süsser.

Nach dem 2:0-Erfolg gegen Südafrika im WM-Eröffnungsspiel in Mexiko-Stadt gingen Videos von dem tierischen Fan viral. Schnell hat ESPN in Mexiko die Besitzerin der Hausente ausfindig gemacht.

Im Mexiko-Trikot watschelte diese Ente durch Mexikos Strassen.

«Merlin wie der Zauberer» heisst ihre Ente, wie sie verrät. Vor zwei Jahren habe eine Kundin diese ihrem Sohn geschenkt. Dass der Erpel der Familie gar durch die Strassen folgt, sei Resultat von viel Training. «Ich habe ihn gezähmt», erzählt die Besitzerin und fügt an: «Ich habe ihn trainiert, damit er lernt, hier sein zu können.»

Zunächst habe sie den Erpel an einer Leine geführt, weil er Angst vor der Strasse, den Leuten und dem Lärm gehabt habe. Doch mit der Zeit gewöhnte er sich daran, mittlerweile folgt er seiner Familie selbst ohne Leine. Zu Hause habe er sein eigenes Bett und bekomme neben Entenfutter, Früchten, Gemüse und Proteinen einmal in der Woche – wie es sich für einen Mexikaner gehört – einen Taco.

Mit seinem kleinen Trikot der Tri könnte Merlin zum Glücksbringer der Mexikaner an der Heim-WM werden. Vielleicht kann er sie gar zum Titel zaubern.

Übrigens: Obwohl eine Ente nicht gerade ein gewöhnliches Haustier ist, gibt es dies schon seit rund 2000 Jahren. Die Tierschutzorganisation Vier Pfoten nennt fehlenden Zugang zu Wasser oder eine beengte Käfighaltung als Problem. In der Schweiz ist gemäss Pro Specie Rara eine immer zugängliche Badegelegenheit wie ein Teich oder ein Bach gesetzlich vorgeschrieben. Ausserdem benötigten Entenpaare rund 60 Quadratmeter Grünland.

Hoffen wir mal, dass Merlins Lebensbedingungen seinen Wünschen und Ansprüchen entsprechen. (nih)