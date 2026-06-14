Der Jubelknäuel über dem Torschützen. Bild: www.imago-images.de

FCZ-Spieler Comenencia lässt Curaçao mit historischem Tor träumen

Am Ende war es eine glasklare Angelegenheit. Aber zwischendurch durfte WM-Neuling Curaçao gegen Deutschland ein wenig träumen – dank Livano Comenencia vom FC Zürich.

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Viel grösser könnte der Kontrast nicht sein. In seinem bislang letzten Spiel für den FC Zürich läuft Livano Comenencia auf der Winterthurer Schützenwiese auf. Eineinhalb Monate später trifft er auf der grössten Bühne des Fussballs.

Deutschland geht in Houston gegen Curaçao schon früh in Führung. Doch in der 21. Minute schlägt Comenencias grosse Stunde. Bei einem Angriff seiner Mannschaft gelangt der Ball an der Strafraumgrenze zu ihm. Er zieht ab – und bezwingt Weltmeister Manuel Neuer im deutschen Tor zum 1:1.

Der historische Treffer von Livano Comenencia. Video: SRF

Es ist im ersten WM-Spiel von Curaçao das erste Tor des Mini-Staats in der Karibik mit rund 160'000 Einwohnern und somit eines für die Geschichtsbücher. Entsprechend ausgelassen feiern es der Torschütze, seine Mitspieler und die Fans der «Blue Wave» im Stadion und in der Heimat.

Und auch in Zürich wird gejubelt. «Wir sind stolz und gratulieren Livano sehr herzlich zu diesem besonderen Moment», schreibt der FCZ. Man wünsche Livano Comenencia, dem ersten WM-Fahrer des Klubs seit zwanzig Jahren (Xavier Margairaz, 2006) für den weiteren Verlauf dieser WM alles Gute.

Im FIFA-Museum in Zürich war Comenencia dem WM-Pokal schon nah. Bild: fifa museum

«Wir können stolz sein», sagt Curaçaos Captain Leandro Bacuna trotz der hohen Niederlage. Man habe gegen ein Land wie Deutschland ein Tor schiessen können und eine Weile lang habe es 1:1 gestanden. Nun müsse man besser verteidigen, denn einige Tore habe man zu leichtfertig zugelassen. Ecuador und die Elfenbeinküste sind die weiteren Gegner für das kleinste Land, das sich jemals für eine Weltmeisterschaft qualifizieren konnte. (ram)