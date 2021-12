Kimmich bricht sein Schweigen: «Klar wäre es besser gewesen, mich früher impfen zu lassen»

... die Kritik im Allgemeinen:

«Es geht gar nicht darum, meine Unentschlossenheit und diese Entscheidung zu rechtfertigen. Dass man das kritisiert, ist für mich völlig in Ordnung und war zu erwarten. Das muss ich aushalten. Es ist aber schwierig, wenn es darüber hinausgeht. Ich meine, gerade in meinem Fall sind dann viele persönliche Informationen an die Öffentlichkeit gelangt. Es war dann so, dass man in mein Heimatdorf gefahren ist, versucht hat, meine Eltern vor die Kamera zu kriegen oder meine Tante und meinen Onkel. Man ist ins Dorf gegangen, in die Wirtshäuser, hat dort versucht, die Leute vor die Kamera zu kriegen. Auch in der Kirche.



Sogar bei der Beerdigung meines Opas war Presse vor Ort. Und da stelle ich mir schon die Frage: Wo ist da die Grenze? Wie wollen wir miteinander umgehen in unserer Gesellschaft? Wir sprechen immer von Respekt, Toleranz, Offenheit – und das sind genau Werte, die mir in meiner Diskussion extrem gefehlt haben. Da wurden einfach Grenzen überschritten, wo manche auf den Zug aufgesprungen sind, um sich selbst zu profilieren und die ganze Diskussion für sich selbst zu nutzen. Das verurteile ich absolut.»