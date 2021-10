Fail-Dienstag

Müde oder miesepetrig? Schnell, schau dir diese 26 lustigen Fails an!

Guten Tag, werte Fail-Faninnen und -Fans! Willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Fail-Dienstags! Wir haben auch diese Woche wieder einen bunten Mix an Lustigkeiten aus dem Netz für euch bereit.

Verlieren wir keine Zeit mit langen Einleitungssätzen – legen wir los!

Der Pool nicht.

Armes Ameisi. :(

Aber diese Krabbe ist nun mal kein Schwabe. :-(

Was für eine kranke Welt, in der wir leben, wenn sich Männer so anziehen ...Das ist Christina Aguilera.

(Und so gemein.)

Unten geht's weiter ...

Alles stehen …