Goalietrainer Patrick Foletti glaubt, dass Sommer für die WM bereit sein wird. Bild: KEYSTONE

Goalietrainer der Nati: «Zuversichtlich, dass Sommer für die WM hundertprozentig fit wird»

Die Frage bewegt momentan die Schweizer Fussball-Fans: Wie geht es Yann Sommer nach seinem Fehltritt im DFB-Pokal? Die erste Meldung von seinem Klub Borussia Mönchengladbach bringt kaum Licht ins Dunkle. Der Bundesligist schreibt nur, dass «Sommer aufgrund einer im Pokalspiel in Darmstadt erlittenen Sprunggelenksverletzung bis auf Weiteres nicht zur Verfügung stehen wird». Die Bänder und auch die Kapsel sollen in beschädigt worden sein.

Etwas aufschlussreicher ist eine Meldung von Patrick Foletti, dem Torhütertrainer der Schweizer Nationalmansnchaft beim «Blick». Er sagt: «Wir sind informiert, haben uns mit Yann ausgetauscht und haben auch die Bilder der medizinischen Abteilung gesehen. Wir sind sehr zuversichtlich, dass er für die WM wieder hundertprozentig fit sein wird.»

Viel Zeit für eine Genesung bleibt nicht mehr. Am 9. November gibt Nati-Trainer Murat Yakin sein Kader für die Weltmeisterschaft in Katar bekannt. Am 24. November – also in etwas weniger als fünf Wochen – bestreitet die Schweiz das erste Gruppenspiel gegen Kamerun. (abu)