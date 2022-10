Gavi ist der Gewinner des Kopa-Awards 2022. Bild: keystone

Der beste Spieler unter 21 Jahren – Gavi ist die Zukunft des FC Barcelona

2015 kam er in Barcelonas Jugendschmiede La Masia, in der letzten Saison debütierte er bei den Profis und in der Nationalmannschaft. Nun gewann Gavi den Kopa-Award für den besten Nachwuchsspieler. Der Aufstieg des 18-Jährigen ist rasant – und könnte auch so weitergehen.

Gavi ist der beste Fussballer unter 21 Jahren. Zumindest, wenn man die ehemaligen Gewinner des Ballon d'Or fragt. Diese haben den 18-jährigen Spanier nämlich zum Gewinner des Kopa-Awards, der vom französischen Magazin «France Football» vergeben wird, gewählt. Benannt wurde der seit 2018 vergebene Preis nach Raymond Kopa. Der Franzose gehörte dem legendären Team von Real Madrid an, welches in den 50er-Jahren dreimal hintereinander den Europapokal der Landesmeister (den Vorgänger-Wettbewerb der Champions League) gewann.

Die bisherigen Gewinner des Preises können sich sehen lassen: Kylian Mbappé (2018), Matthijs de Ligt (2019) und Pedri (2021). 2020 gab es aufgrund der Corona-Pandemie keinen Preisträger. Nun kommt mit Gavi ein weiterer Spieler aus den Reihen des FC Barcelona hinzu.

Der junge Spanier war in der vergangenen Saison in die erste Mannschaft der Katalanen gestossen und kam wettbewerbsübergreifend auf 47 Einsätze für Barça. In diesen gelangen ihm 2 Treffer und 6 Vorlagen. Unter Xavi entwickelte sich der Mittelfeld-Stratege, welcher gerade einmal 18 Jahre alt ist, zum Stammspieler. Dabei profitierte er auch davon, dass sein Mitspieler und Vorgänger als Gewinner des Kopa-Awards Pedri, einen Grossteil der Saison aufgrund einer Oberschenkelverletzung verpasste.



Der aus Barças legendärer Jugendakademie La Masia stammende Gavi gilt mit Ansu Fati (ebenfalls ein Barça Eigengewächs) und Pedri als die Zukunft der Katalanen. Gavi wird bereits seit seiner Jugend immer wieder mit Andrés Iniesta verglichen.

So denkt auch die Chelsea-Legende Didier Drogba an das legendäre Mittelfeld-Duo des FC Barcelona, wenn er Pedri und Gavi Fussballspielen sieht. «Ihr beide erinnert mich sehr an Xavi und Iniesta.» Gavi ist ein wichtiger Teil der Zukunft des FC Barcelona. Daran gibt es spätestens seitdem die Katalanen im vergangenen Monat seinen Vertrag bis 2026 verlängerten und ihm eine Ausstiegsklausel von einer Milliarde verpassten, keine Zweifel mehr.

Gavi und Ansu Fati sind seit Pedro, Marc Bartra und dem immer noch bei Barça aktiven Sergio Busquets, die ersten beiden Spieler aus La Masia, welchen zugetraut wird sich in der ersten Elf der Katalanen dauerhaft durchzusetzen.

Gavi bestätigt diese Ambitionen nicht nur mit dem Gewinn des Kopa-Awards, er ist auch in dieser Saison nicht mehr aus der Mannschaft von Xavi wegzudenken. Der 18-Jährige kam bislang in jedem Spiel in dieser Saison zum Einsatz. Auch Teamkollege Ansu Fati steht regelmässig auf dem Feld. Doch der 19-jährige Linksaussen kommt meist nur von der Bank aus ins Spiel. Fati hat ähnlich wie Pedri eine schwere Verletzungspause hinter sich und muss sich bei der starken Konkurrenz in der Barça-Offensive erst einmal beweisen.

Einige Highlights aus Gavis bisheriger Karriere. Video: YouTube/aranFE

Gavi, der im Alter von 11 Jahren nach Barcelona kam, spielte auch bereits 12-mal für die spanische Nationalmannschaft. Sein Länderspiel-Debüt gab er dabei im Halbfinal der Nations League gegen das bis dahin 37 Spiele ungeschlagene Italien. Mit 17 Jahren und 62 Tagen wurde er damit auch zum jüngsten spanischen Internationalen aller Zeiten. Luis Enrique wollte damals keine Zeit verlieren. Gavi werde sowieso Nationalspieler, dann könne er es auch jetzt schon werden, meinte der 52-Jährige vor der Nominierung Gavis.