Sommer droht das WM-Aus – was das für die Nati heisst und wieso es so viele Verletzte gibt

Yann Sommer wurde beim DFB-Pokal-Aus von Borussia Mönchengladbach in Darmstadt nach 13 Minuten verletzungsbedingt ausgewechselt. Noch ist unklar, wie lang der Nati-Goalie ausfallen wird. Doch eins steht fest: Die Zeit bis zur WM ist knapp.

Eine hohe Hereingabe in den Strafraum ohne Druck vom Gegenspieler ist für Yann Sommer im Normalfall ein Zuckerschlecken. So war es auch bei der Begegnung in der 2. Runde des DFB-Pokals von Borussia Mönchengladbach gegen Darmstadt. Sommer fing in der 3. Minute einen hohen Ball locker ab, doch als er wieder aufkommt, knickt er bei der Landung übel mit dem rechten Fuss um.

Zunächst konnte er zwar noch weiter spielen, doch nach einer weiteren abgefangenen Flanke zeigte er an, dass es nicht mehr weiter ginge.

Gladbachs Trainer Daniel Farke wusste nach dem Spiel noch nichts Genaueres zur Verletzung Sommers. «Bei Yann Sommer scheint es eine Sprunggelenksverletzung zu sein. Wir müssen die genaue Diagnose abwarten.»

Was würde ein Ausfall von Sommer für die Nati bedeuten?

Sollte sich Yann Sommer eine schwerere Verletzung wie beispielsweise einen Bänderriss zugezogen haben, ist die WM-Teilnahme im kommenden Monat für ihn unmöglich. Alleine aufgrund des kurzen Zeitfensters bis zum Auftaktspiel der Schweiz am 24. November gegen Kamerun in Al-Wakrah, dürfte die Rückkehr der Schweizer Nummer Eins zeitlich zum Risiko werden.

Wer könnte Sommer in der Nati im Falle eines Ausfalls ersetzen?

Mit dem bei Borussia Dortmund unter Vertrag stehenden Gregor Kobel stünde ein Ersatzmann für Sommer direkt bereit. Kobel zeigt beim BVB in dieser Saison, wenn man seinen Ausrutscher gegen Union Berlin auslässt, durchweg starke Leistungen. Der 24-Jährige gebürtige Zürcher kommt bislang auf drei Einsätze im Nationalteam.

Oder aber es wird der etwas erfahrenere Jonas Omlin. Dieser steht aktuell beim HSC Montpellier unter Vertrag und hat gar ein Länderspiel mehr auf dem Buckel als Kobel.

Ist es das Ende von Sommers Nati-Karriere?

Bereits in den vergangenen Monat wurde darüber spekuliert, dass Yann Sommer darüber nachdenkt, seine Nati-Karriere nach der WM zu beenden. Nun könnte dies durch seine Verletzung früher als geplant stattfinden. Sollten Kobel oder Omlin bei der WM mit guten Leistungen glänzen, dürfte es für Sommer zusätzlich erschwert werden, noch einmal ins Team zurückzukehren. Wenn für ihn eine Rückkehr überhaupt infrage kommen sollte.

Ansonsten könnte es ihm ergehen wie einst dem Spanier Santiago Canizares vor der WM 2002 oder Rene Adler für Deutschland vor der WM 2010. Beide mussten die WM-Teilnahme verletzungsbedingt absagen. Ihre Vertreter Iker Casillas bzw. Manuel Neuer gaben ihren Platz als Nummer 1 danach nicht mehr her.

Welche Spieler fallen für die WM noch aus?

Sommer wäre nicht der erste Top-Spieler, der die WM wegen einer Verletzung verpassen würde. Erst am Dienstag wurde bekannt, dass Liverpools Diogo Jota nach seiner Verletzung im Spiel gegen Manchester City nicht für Portugal auflaufen kann. Auch der amtierende Weltmeister muss auf seinen Mittelfeldmotor N'Golo Kanté verzichten, dieser liess sich aufgrund anhaltender Oberschenkelprobleme operieren und wird Frankreich nicht zur Verfügung stehen.

Auch den Vize-Europameister England hat es schon getroffen. Rechtsverteidiger Reece James kann nicht mit nach Katar reisen und auch die Rückkehr von Kyle Walker ist noch nicht bekannt. Auch für Argentiniens Paulo Dybala wird es ein Wettlauf mit der Zeit. Dieser verletzte sich bei einem Penalty schwer am Oberschenkel und droht, die WM ebenfalls zu verpassen.

Was ist der Grund für die vielen Verletzungen?

Ein Grund für die vielen Verletzungen dürfte der straffe Spielplan sein. Die Belastung ist in der aktuellen Saison für viele Spieler extrem hoch. Die Klubs, die europäisch spielen, haben seit Wochen alle drei bis vier Tage ein Spiel. Dieser Rhythmus ist selbst für Profis enorm. Bereits in der Vergangenheit beklagten sich einige Spieler und Trainer immer wieder für die hohe Belastung und führten Verletzungen darauf zurück. Für die Nationalspieler kommt hinzu, dass im Sommer und Herbst mehrere Nations-League-Partien auf dem Programm standen.

Ein gutes Beispiel dafür ist Djibril Sow. Der Mittelfeldspieler verpasste in dieser Saison für Frankfurt in 17 Pflichtspielen kaum eine Minute. Für die Nati stand er seit Juni ebenfalls schon 6-mal auf dem Platz. Bis zur WM hat er nun noch 5 Spiele in der Bundesliga und 2 Spiele in der Champions League vor sich. Weil der Kader von Eintracht Frankfurt eher dünn besetzt ist, dürfte er auch in diesen meistens zum Einsatz kommen. Bis zur WM hätte er dann 26 Spiele in 104 Tagen absolviert. Das wäre genau ein Spiel alle vier Tage.