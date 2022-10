Matteo di Giusto (l.) jubelt über seinen Siegtreffer. Bild: keystone

Aufsteiger Winterthur setzt den Höhenflug fort und siegt gegen Sion

Winterthur ist nicht zu stoppen. Der Aufsteiger kommt mit dem 1:0 gegen Sion zum dritten Sieg in den letzten vier Spielen und baut den Vorsprung gegenüber Schlusslicht Zürich auf sieben Punkte aus.

Das 0:6 gegen Luzern war der Weckruf. Seit der Kanterniederlage vor der Nationalmannschafts-Pause Mitte September hat der FC Winterthur nur noch einen Treffer kassiert und präsentiert sich bemerkenswert stilsicher. Auch die Absenzen, am Dienstagabend etwa jene des gesperrten Samir Ramizi, bremsten den FCW nicht.

Mit viel Kampfgeist und zunehmendem Selbstvertrauen gehen die Zürcher die Aufgaben an. Hinten liessen sie gegen den FC Sion kaum etwas zu und vorne stürzten sie sich auf die Gelegenheiten, wenn sie sich boten. Matteo Di Giusto stürmte in der 25. Minute nach einem Sittener Fehlpass entschlossen Richtung 1:0.

Sion war gewarnt. Mit dem 3:1 im Wallis hatte der Höhenflug der Winterthurer Anfang Monat begonnen. Doch die ohne Mario Balotelli angetretenen Sittener schafften es nie, ihr Spiel durchzusetzen. Immer verfingen sich die Angriffe im dichten gegnerischen Netz. Auch die drei Auswechslungen, die Paolo Tramezzani noch vor der 60. Minute vornahm, halfen nichts.

Am nächsten kam Sion einem Torerfolg, als der Ball einem Winterthurer im eigenen Strafraum an den Arm flog. Da konnten die Gäste kurz auf eine glückliche Fügung dank des Videoschiedsrichters hoffen. Doch auch diese Hoffnung zerschlug sich. Der von Sion ausgeliehene Winterthurer Keeper Timothy Fayulu baute seine Ungeschlagenheit in der Super League auf über 300 Minuten aus.

Zum dritten Mal in Folge liess der FCW kein Gegentor zu. Bild: keystone

Winterthur - Sion 1:0 (1:0)

8000 Zuschauer. - SR Dudic.

Tor: 25. Di Giusto (Gantenbein) 1:0.

Winterthur: Fayulu; Gantenbein, Lekaj, Gelmi, Diaby; Di Giusto (88. Seiler), Arnold, Corbaz (66. Kryeziu), Burkart (76. Schättin); Kamberi (66. Manzambi), Buess (88. Abedini).

Sion: Lindner; Lavanchy, Schmied, Saintini (92. Iapichino), Costa; Araz (59. Halabaku), Grgic, Poha; Zuffi (59. Itaitinga); Stojilkovic (59. Karlen), Chouaref (74. Sio).

Bemerkungen: Winterthur ohne Gonçalves, Ramizi (beide gesperrt, Ballet, Costinha und Rodriguez (alle verletzt). Sion ohne Balotelli, Bua, Cavaré, Cyprien, Moubandje und Aguilar (alle verletzt oder krank). Verwarnungen: 26. Costa. 76. Diaby. (sda)

Die Tabelle