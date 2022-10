Keine Blösse gab sich Titelverteidiger Leipzig, der den Hamburger SV 4:0 schlug. Der Zweitligist hatte in der starken ersten halben Stunde Möglichkeiten, das Spiel in eine andere Richtung zu lenken. Der Schweizer Verteidiger Miro Muheim traf in der 20. Minute beim Stand von 0:0 mit einem Weitschuss nur Latte und Pfosten. (sda)

ZSC Lions – der Beginn einer neuen Ära und das Ende der Schonfrist

Heute beginnt für die ZSC Lions mit dem ersten Heimspiel der Saison gegen Gottéron, der ersten Partie im neuen Tempel, nicht nur eine neue Ära. Eigentlich beginnt die Saison sportlich erst jetzt. Die Schonfrist für Trainer Rikard Grönborg ist zu Ende.

War da nicht Kritik am Trainer und ein wenig auch am Sportchef? War da überhaupt etwas? Für die ZSC Lions beginnt mit der ersten Partie im neuen Hockey-Tempel heute Abend gegen Gottéron ein neues Zeitalter. So grosse Worte gehören sich, wenn ein Hockeyclub 92 Jahre nach seiner Gründung zum ersten Mal in seinem eigenen Stadion – also einer Arena, die ihm gehört – auftreten darf. Und den Anfang der Geschichte verlegen wir ins Jahr 1930. Damals ist der ZSC gegründet worden, aus dem 1997 die ZSC Lions hervorgegangen sind.