Patrick Rahmen führte die U21-Nati bei der EM in Rumänien und Georgien in den Viertelfinal. Bild: www.imago-images.de

Der Nati-Nachwuchs steht im Viertelfinal – die Erkenntnisse der Gruppenphase

Die Gruppenphase der U21-EM ist durch, doch wie bei jedem Turnier schafften es nicht nur die Favoriten in den Viertelfinal. Die Schweizer Nati schaffte trotz der Niederlage gegen Frankreich den Sprung unter die letzten acht und darf weiter vom Titel träumen.

Jetzt ist alles möglich

Die U21-Nati steht trotz zweier Niederlagen im Viertelfinal und hat dies auch den Norwegern zu verdanken, die den Einzug in die K.o.-Phase mit ihrem überraschenden 1:0-Sieg über Italien überhaupt erst möglich gemacht haben. Doch bis auf den Auftritt gegen Frankreich und die erste Halbzeit gegen Italien konnte sich das Spiel der zukünftigen Nati-Stars durchaus sehen lassen.

Elf Freunde müsst ihr sein: ob diese Tugend auch für den Nati-Nachwuchs gilt? Bild: www.imago-images.de

Nun geht es im Viertelfinal für die Elf von Patrick Rahmen gegen Spanien. Die Iberer zogen ohne Niederlage souverän in die K.o.-Phase ein. Gegen «La Furia Roja» muss der Nati-Nachwuchs allerdings mindestens eine Schippe drauflegen, um eine Chance auf den Halbfinal zu haben. Doch Lichtblicke wie Zeki Amdouni und Fabian Rieder machen durchaus Hoffnung.

Der Gegner

Die Spanier spazierten quasi durch die Gruppenphase und wollen nach 2011,2013 und 2019 jetzt den vierten Titel bei einer U21-EM holen. Dem Team von Santi Denia fehlt es im Gegensatz zu den letzten Jahren an den ganz grossen Stars, doch das Team wirkt sehr ausgeglichen und hat mit Gabri Veiga einen jetzt schon überragenden Mittelfeld-Motor im Team. Die U21-Nati muss sich also auf einen harten Brocken einstellen.

Gabri Veiga steht bei zahlreichen Top-Klubs auf der Wunschliste. Bild: www.imago-images.de

Deutsche Misere auch im Nachwuchs

Aktuell ist es sehr schwer, Fan vom deutschen Fussball zu sein. Auch die U21-Nationalmannschaft unserer Nachbarn, welche als Titelverteidiger ins Turnier gegangen waren, zeigen aktuell keine mitreisenden Leistungen. Die Mannschaft von Trainer Antonio Di Salvo konnte keines der drei Gruppenspiele gewinnen und wirkte wie die A-Nationalmannschaft vor dem Tor ideenlos.

Leider gibt es nur einen Rudi Völler. Wer weiss, wie weit der deutsche Fussball sonst wäre. Bild: www.imago-images.de

Die Favoriten

Die Teams mit den wohl talentiertesten Kadern, Frankreich und England, marschierten ohne Punktverlust in die K.o.-Phase. Bei den Engländern überzeugte vor allem Liverpools Harvey Eliott, während sich mit Michael Olise Frankreichs bester Spieler der Gruppenphase bereits im zweiten Gruppenspiel schwer verletzte und für den Rest des Turniers ausfallen wird. Zum Aufeinandertreffen der beiden Top-Favoriten könnte es dann im Halbfinal kommen. Spätestens dann wird sich zeigen, welches ohnehin schon hervorragend besetzte A-Nationalteam auch in Zukunft mit Weltklasse-Spielern besetzt sein wird.

Michael Olise zeigte in den ersten beiden Gruppenspielen sein ganzes Talent. Bild: www.imago-images.de

Zumal die A-Nationalmannschaften in den letzten Jahre ja bereits zu den Top-Nationen gehörten. Möglicherweise wächst in England sogar ein Team zusammen, dass auch mal einen Final im Penaltyschiessen gewinnen kann.

Die Überraschungsteams

Zu den grossen Überraschungen des Turniers zählen Gastgeber Georgien und Israel. Die beiden Teams treffen auch im ersten Viertelfinal am Samstag (18.00 Uhr) im Direktduell aufeinander. Bei den Gastgebern überzeugte vor allem Suriko Dawitaschwili, der gegen die Niederlande ein tolles Solo-Tor erzielte und den fehlenden Superstar von Neapel Chwitscha Kwarazchelia bereits vergessen macht.

Bei Israel überzeugte Oscar Gloukh der Jungstar von RB Salzburg, war an beiden Treffern seines Teams direkt beteiligt. Am Ende reichten den Israelis zwei Treffer, um in die K.O-Phase einzuziehen. Grossen Anteil daran hatte auch Keeper Daniel Peretz, der gegen Deutschland mit zwei parierten Penaltys den Punkt festhielt.