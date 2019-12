Sport

Fussball

Jadon Sancho vom BVB auf Bundesliga-Rekordjagd – kein Teenie war besser



Bild: EPA

Sancho jagt Bundesliga-Rekord – im internationalen Teenie-Vergleich hat er keine Chance

Jadon Sancho ist wieder in Topform. Nachdem sich der Engländer noch Ende November vom BVB «gedemütigt» fühlte und von Lucien Favre wegen Disziplinlosigkeiten suspendiert wurde, läuft es dem 19-jährigen Engländer nun wieder nach Wunsch.

Beim spektakulären 3:3 gegen RB Leipzig legte Sancho das 2:0 durch Julian Brandt auf und erzielte das 3:2 selbst. Damit hat er in den letzten sieben Pflichtspielen (fünf in der Bundesliga, zwei in der Champions League) immer getroffen.

In der Bundesliga hält Sancho in dieser Saison bei unglaublichen 9 Toren und 10 Assists in 14 Spielen. Auf mehr Skorerpunkte kommt nur Leipzigs Timo Werner, der bisher 18 Tore und 5 Assists auf dem Konto hat.

Bezüglich Marktwert ist Jadon Sancho mit seinen 120 Millionen Euro bereits die Nummer 1 der Bundesliga und die Nummer 11 der Welt.

Der junge Engländer hat mit seinem Tor gestern zudem eine (ziemlich gesuchte) Bundesliga-Bestmarke gebrochen: Er hat als jüngster Spieler die Marke von 22 Bundesliga-Toren erreicht. Am meisten Tore unter 20 Jahren hat er aber (noch) nicht erzielt. Der Rekord des besten «Teenie-Torschützen» gehört derzeit einem anderen Bundesliga-Talent: Kai Havertz.

Bild: AP

Der Leverkusener hat noch vor seinem 20. Geburtstag 24 Bundesliga-Tore erzielt. Er teilt sich den ersten Rang mit Horst Köppel (1960-er Jahre für Stuttgart). Jadon Sancho wird nächstes Jahr am 25. März 20 Jahre alt und hat damit noch genügend Zeit, sich diesen Rekord zu ergattern.

Die Top-Torschützen der Bundesliga unter 20 Jahren Kai Havertz, 24 Tore

Horst Köppel, 24 Tore

Jadon Sancho, 22 Tore

Olaf Thon, 20 Tore

Klaus Fischer, 19 Tore

Walter Bechtold, 16 Tore

Julian Brandt, 15 Tore

Rainer Budde, 14 Tore

Julian Draxler, 13 Tore

Timo Werner, 13 Tore

Uli Hoeness, 13 Tore

Herbert Waas, 13 Tore

Mario Götze, 13 Tore

Dieter Müller, 12 Tore

Ditmar Jakobs, 12 Tore

Max Meyer, 11 Tore

Christian Wück, 11 Tore

Thomas Allofs, 11 Tore

Roque Santa Cruz, 10 Tore

Maximilian Arnold, 10 Tore

Pierre Littbarski, 10 Tore

Lothar Matthäus, 10 Tore

Lukas Podolski, 10 Tore



Im Vergleich mit anderen Top-5-Ligen ist Sancho übrigens ziemlich weit zurück. In der Premier League thront das damalige Supertalent Michael Owen mit 40 Treffern auf Rang 1. Seine Karriere geriet einige Jahre später jedoch arg ins Stocken.

Die Top-Torschützen der Premier League unter 20 Jahren Michael Owen, 40 Tore

Robbie Fowler, 35 Tore

Wayne Rooney, 30 Tore

Bild: Getty Images Europe

In der Primera Division schafft es Lionel Messi überraschenderweise mit 21 Toren «nur» auf Rang 4. An der Spitze ist deutlich Real-Legende Raul.

Die Top-Torschützen der Primera Division unter 20 Jahren Raul, 40 Tore

Fernando Torres, 26 Tore

Sergio Agüero, 25 Tore



Bild: EPA/EFE

In Italien hat Felice Borel sagenhafte 57 Tore als Teenager erzielt, das war allerdings in der 1930er-Jahren.

Die Top-Torschützen der Serie A unter 20 Jahren Felice Borel, 57 Tore

Silvio Piola, 36 Tore

Giampiero Boniperti, 32 Tore​

Bester jugendlicher Torschütze der Neuzeit ist wenig überraschend Kylian Mbappé. Der mittlerweile 20-jährige Stürmer bringt es auf 41 Treffer und damit mehr als die Verfolger Karim Benzema und Thierry Henry zusammen.

Die Top-Torschützen der Ligue 1 unter 20 Jahren Kylian Mbappé, 41 Tore

Karim Benzema, 18 Tore

Thierry Henry, 15 Tore



Bild: AP

In der Schweiz geht der Titel an Breel Embolo mit 21 Toren aus 60 Spielen. Der Stürmer wechselte mit 19 Jahren in die Bundesliga zu Schalke.

Die Top-Torschützen der Super League unter 20 Jahren Breel Embolo, 21 Tore

Alhassane Keita, 19 Tore

Hanspeter Zwicker, 17 Tore​

Bild: KEYSTONE

