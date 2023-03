Genau: Fünf Tore hat Erling Haaland gegen Leipzig erzielt. Bild: IMAGO/Pro Sports Images

Haaland schneller als Mbappé und Messi: «Hätte gerne den Doppel-Hattrick gemacht»

Erling Haaland schreibt in der Champions League gegen Leipzig Fussball-Geschichte. Die Rekorde. Die Stimmen. Und natürlich die Memes.

Es war ein Fussball-Abend für die Ewigkeit. Erling Haaland schoss RB Leipzig im Rückspiel des Champions-League-Achtelfinals beinahe im Alleingang ab. Beim 7:0-Sieg von Manchester City erzielte der Norweger fünf Tore und brauchte dafür nur 54 Minuten.

Die Zusammenfassung des Spiels. Video: SRF

Die Rekorde

Haaland war erst der dritte Spieler, der in einem einzelnen Champions-League-Spiel fünf Tore schiesst. Als erstem gelang dies Lionel Messi 2012 mit Barcelona gegen Bayer Leverkusen. Der zweite war Luiz Adriano mit Schachtar Donezk gegen Bate Borisov

Der Norweger krönte sich auch zum jüngsten Spieler in der Geschichte der Königsklasse, der die 30-Tore-Marke knackt. Mit 22 Jahren und 236 Tagen war er damit noch etwas schneller als Kylian Mbappé, der 16 Tage älter war bei seinem 30. Treffer in der Champions League. Ausserdem brauchte Haaland nur 25 Spiele, auch das ist ein neuer Champions-League-Rekord. Die vorherige Marke hatte Ruud van Nistelrooy mit 30 Toren in 30 Spielen inne.

Der dritte Haaland-Treffer des Abends war gleichbedeutend mit seinem fünften Hattrick der Saison – die meisten eines Premier-League-Spielers seit Harry Kane in der Saison 2016/17.

Die Stimmen

Nur sechs Minuten nach seinem fünften und letzten Streich wurde Haaland von Trainer Pep Guardiola ausgewechselt. Das kam auch für den Stürmerstar etwas überraschend. Nach dem Spiel erklärte er: «Ich habe Pep bei der Auswechslung gesagt, dass ich gerne den Doppel-Hattrick gemacht hätte. Aber was kann ich machen? Ich werde hungrig bleiben.»

Guardiola nahm diesen Umstand in seiner Analyse mit etwas Schalk auf: «Wenn er den Doppel-Hattrick in seinem jungen Alter schon erreicht hätte, dann hätte er ja gar keine Ziele mehr. Jetzt hat er noch eines vor Augen.»

Der Spanier lobte seinen Stürmer selbstverständlich in höchsten Tönen. Haaland sei unglaublich gewesen, besonders mental. Sie seien bei Manchester City unglaublich glücklich mit dem Norweger. Guardiola ergänzte: «Was die Zahlen angeht, kann niemand mit Haaland mithalten.»

Der Stürmer selbst hatte Mühe, seine eigene Leistung an diesem Abend zu beschreiben: «Es ist alles etwas verschwommen in meinem Kopf. Ich erinnere mich gar nicht mehr an die einzelnen Tore.» Er habe bei den Toren nicht nachgedacht, sondern einfach versucht, den Ball über die Linie zu bringen.

Die Memes

Eine solche Leistung ruft natürlich auch Memes hervor. Für eines sorgte Haaland gleich selbst. Als er beim US-Sender CBS zur Expertenrunde mit Thierry Henry, Micah Richards und Jamie Carragher stiess, sagte er zu Ex-Stürmer Henry: «Ich glaube, du bist der einzige hier, der weiss, wie man viele Tore schiesst.»

Warum Guardiola Haaland nach fünf Toren auswechselte? Natürlich, um den Rekord eines alten Bekannten nicht zu gefährden.

Einer der besten jungen Europäer. Und der kroatische Harry Maguire.

Ist es Manchester United (0:7 gegen Liverpool) oder eben doch RB Leipzig?