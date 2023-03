An der Säbenerstrasse in München wurde kein Abnehmer für die Schokolade gefunden. screenshot: Instagram/Kägi

Sommer-Patzer beschert Münchner Tafel 700 Kilo Schoggi

Da Bayern-Verteidiger Matthijs de Ligt Nati-Goalie Yann Sommer beim Spiel gegen Paris Saint-Germain aushalf, versprach dieser dem Niederländer einen Lastwagen voller Schokolade. Über Umwege landete dieser nun bei der Münchner Tafel.

Yann Sommers Patzer hatte auf den Ausgang des Spiels zwar keinen Einfluss, doch er dürfte im Nachhinein viele Leute glücklich gemacht haben.

Dieser Patzer von Sommer sorgte für Freude bei der Münchner Tafel. Video: SRF

Denn nach dem Spiel auf seinen Ballverlust angesprochen, war Sommer über die Rettungsaktion seines niederländischen Abwehrspielers höchst erleichtert. Er versprach de Ligt eine «Lastwagenladung Schweizer Schokolade» als Dank.

Die Worte von Sommer wollte die Kägi Söhne AG gerne umsetzen. Video: SRF

Hier witterte nun der Schweizer Schoggiwaffel-Hersteller Kägi seine Chance auf einen PR-Stunt. Kägi schickte gleich am Morgen nach dem Spiel einen Lieferwagen mit rund 700 Kilo Schokolade aus Lichtensteig im Kanton Sankt Gallen nach München. «Die Idee war es, die Schokolade dort an de Ligt zu übergeben», sagte Miu Nguyen von der Kägi Söhne AG. Dumm nur, dass die Bayern-Stars bei der Ankunft des Lastwagens bereits nicht mehr auf dem Trainingsgelände waren.

Diesen Wagen voller Schokolade schickte Kägi nach München. screenshot: Kägi

Also musste eine andere Lösung her. Der deutsche Rekordmeister hatte schliesslich die Idee, die Leckereien der Münchner Tafel zukommen zu lassen, einem Verein, welcher bedürftige Menschen in der Stadt München und Umgebung unterstützt.

Dort war die Freude über die süsse Überraschung umso grösser. Man habe zunächst gar nicht gewusst, was genau los sei, so Steffen Horak von der Münchner Tafel gegenüber tz.de. Die Schweizer Schokolade sei aber sehr willkommen und soll nun gerecht verteilt werden. «Die Schokolade fliest diese Woche in unsere reguläre Verteilung und wir schauen, dass alle unserer 28 Ausgabestellen etwas davon abbekommen», so Horak.

