Die Liverpooler Fanzone am Samstagnachmittag von oben. bild: twitter/@Pauluskupa

Paris war rot – Liverpool-Fans feierten, als hätten sie den Pott schon gewonnen

Paris war vor dem Champions-League-Final, der am Samstagabend im Stade de France stieg, fest in Hand der Liverpooler Fans. Rund 60'000 von ihnen waren in die französische Hauptstadt gereist, obwohl offiziell nur 20'000 Tickets an die «Reds-Fans» verteilt wurden.

Auf der offiziellen Fan-Meile am Hôtel de Ville bildeten sich schon am Freitag lange Warteschlagen vor den Ständen mit den offiziellen Merchandise-Produkten und noch viel längere vor dem Champions-League-Pokal, mit dem sich die Fans fotografieren lassen konnten. Die französische Sporttageszeitung «L'Equipe» titelte deshalb, Anfield liege derzeit an der Seine.

Ein Blick in die Liverpool-Fanmeute. bild: twitter/@lfc

Am Samstagnachmittag heizte dann die Band «Boss Night» mit Sänger Jamie Webster dem englischen Publikum ein. Bei den Fan-Klassikern wie «Allez, allez, allez» oder beim Virgil-van-Dijk-Song gab es für die Liverpool-Fans dann kein Halten mehr.

Die Fan-Zone lag im Pariser Osten auf einem abgesperrten Boulevard, rund eine Stunde vom Stadion entfernt. Und das wurde für viele Fans zum Problem, denn die S-Bahn-Linie zum Stade de France wurde bestreikt. Viele kamen deshalb verspätet zum Stadion, was schliesslich auch zum grossen Fan-Chaos vor dem Anpfiff führte.

Die Fan-Zone für die Madrid-Anhänger war kleiner, komfortabler – und in der Nähe des Stadions. Dafür kamen die Real-Fans wohl alle rechtzeitig ins Stadion. (pre)