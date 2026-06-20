Die Niederlande zeigen eine starke Reaktion auf das 2:2 gegen Japan und feiern gegen Schweden einen Kantersieg. Bild: keystone

Kantersieg mit zwei Doppelpacks – Niederlande entzaubert schwache Schweden

Brian Brobbey war Hollands grosser Mann beim 5:1-Erfolg über Schweden. Die Niederlande übernehmen damit zumindest temporär die Tabellenführung in der Gruppe F.

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Brian Brobbey, Teamkollege von Granit Xhaka in der Premier League bei Sunderland, schoss die Niederländer früh in Richtung Sieg. In den ersten 17 Minuten erzielte Brobbey dank seiner Wucht und Schnelligkeit zwei Goals.

Ronald Koeman, Bondscoach seit dreieinhalb Jahren, zog damit nach dem enttäuschenden 2:2 gegen Japan die richtigen Schlüsse. Brobbey wurde gegen Japan erst nach 85 Minuten eingewechselt. Im zweiten Spiel durfte er von Anfang an ran und zahlte das in ihn gesetzte Vertrauen schnell zurück. In lediglich 14 Länderspielen gelangen Brobbey bislang drei Tore.

Aber nicht nur das: Mit seinen Toren zum 1:0 (5.) und 2:0 (17.) innerhalb von elf Minuten und 15 Sekunden erzielte er schneller als je zuvor ein Niederländer an einer WM-Endrunde einen Doppelpack.

Das frühe 1:0 durch Brobbey. Video: SRF

Diesen Landesrekord behielt Brobbey nur eine knappe Stunde lang. Dann gelangen Cody Gakpo, dem 27-jährigen Stürmer des FC Liverpool, ebenfalls zwei Tore zum 3:0 (47.) und 4:0 (54.) innerhalb von bloss 6:49 Minuten.

Der Gakpo-Doppelpack in knapp sieben Minuten. Video: SRF

Gakpo hatte schon im letzten niederländischen Testspiel gegen Usbekistan (2:1) zweimal getroffen. Brobbey erzielte seinen ersten Doppelpack seit ihm im Januar 2024 - damals noch für Ajax - in sechs Spielen neun Goals gelungen waren.

Die letzten beiden Tore erzielten der Schwede Anthony Elanga (1:4) und Crysencio Summerville (5:1).

Der schwedischen Ehrentreffer durch Elanga. Video: SRF

Das Telegramm

Niederlande - Schweden 5:1 (2:0)

Houston. - 68'777 Zuschauer. - SR Oliver (ENG).

Tore: 5. Brobbey 1:0. 17. Brobbey 2:0. 47. Gakpo 3:0. 54. Gakpo 4:0. 59. Elanga 4:1. 89. Summerville 5:1.

Niederlande: Verbruggen; Dumfries, van Hecke, van Dijk, van de Ven; Gravenberch, de Jong (59. Koopmeiners), Reijnders (59. Til); Malen (46. Summerville), Brobbey (72. Depay), Gakpo (90. Lang).

Schweden: Nordfeldt; Lagerbielke, Hien, Lindelöf; Karlström (56. Zeneli); Bernhardsson (55. Elanga), Gudmundsson (93. Stroud); Nygren (56. Bergvall), Ayari (79. Ali); Gyökeres, Isak.

Bemerkungen: Verwarnungen: 53. Gudmundsson. 75. Ayari. 80. Bergvall. (pre/sda)