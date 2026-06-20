sonnig27°
DE | FR
burger
Sport
Fussball

WM 2026: Matheus Cunha von Sion zum brasilianischen Helden

Brazil&#039;s Matheus Cunha (9) reacts after the World Cup Group C soccer match between Brazil and Haiti in Philadelphia, Friday, June 19, 2026. (AP Photo/Derik Hamilton) Matheus Cunha
Matheus Cunha zeigte gegen Haiti eine starke Leistung.Bild: keystone

Nach Doppelpack gegen Haiti: Dieser Rekordspieler des FC Sion ist jetzt Brasiliens Held

Er kam als Teenager in die Schweiz und zog nach einem Jahr weiter in die Bundesliga. Doch lange stockte die Karriere von Matheus Cunha. Jetzt erlöste er Brasilien mit zwei Toren gegen Haiti.
20.06.2026, 13:4120.06.2026, 13:42
Jonas Wagner und Marco Krummel, SID / ch media

Matheus Cunha wusste gar nicht so recht, wohin mit all den Emotionen. 3:0 hatte Brasilien gerade gegen Haiti gewonnen. Cunha erzielte zwei Tore und korrigierte damit den Fehlstart ins Turnier (1:1 gegen Marokko) fast im Alleingang. Immer und immer wieder warf er seinen Liebsten auf der Tribüne Kusshände zu, er winkte, formte ein Herz und grinste über das ganze Gesicht, als er den Moment, auf den er so lange gewartet hatte, endlich mit seiner Familie teilen konnte.

«Bei einer WM Tore zu schiessen und meiner Mannschaft zu helfen – das ist alles, wovon ich je geträumt habe», schwärmte der 27-Jährige, der seine Karriere in Europa vor bald neun Jahren in der Schweiz beim FC Sion gestartet hatte. Er sei «sehr dankbar», dass er die «kleinen Augen» seiner Familie «voller Tränen» gesehen habe.

Le joueur bernois Moreno Costanzo, gauche, lutte pour le ballon avec l&#039;attaquant valaisan Matheus Cunha, droite, lors de la rencontre de football de Super League entre le FC Sion et le FC Thun ce ...
Vor acht Jahren spielte Cunha noch für den FC Sion.Bild: KEYSTONE

Nach seinem ersten Doppelpack für Brasilien empfand Cunha auch etwas Genugtuung, 2022 hatte er die WM ja noch verpasst. Und das mit ihm und Brasiliens Auswahl, es war bis zu diesem Abend in Philadelphia nicht immer eine Erfolgsstory. Doch Cunha scheint sein Glück inzwischen gefunden zu haben.

18 Skorerpunkte mit 18 Jahren in Sitten

Seine Karriere war in Europa zunächst nur schleppend vorangekommen. Beim FC Sion, da lief es noch ganz gut. 18 Jahr alt war er erst, als er im Sommer 2017 ins Wallis kam. In 29 Spielen in der Super League gelangen ihm 10 Tore und 8 Assists. Ein Jahr blieb Cunha in Sitten, dann kam schon das Angebot aus der Bundesliga. Rund 15 Millionen Franken zahlte Leipzig an den FC Sion – bis heute die Rekordablöse im Wallis.

Doch in Deutschland hatte es Cunha schwer. Nach anderthalb Jahren in Leipzig folgte der Wechsel zu Hertha Berlin. Seine Klasse blitzte immer wieder auf, taktische Disziplinlosigkeiten und mitunter unberechenbare Leistungen wurden ihm aber gleichermassen vorgeworfen. Der damalige Hertha-Coach Pal Dardai fragte sich sogar einmal, wie es Cunha nur geschafft habe, während eines Spiels derart in den «Spaziergang-Modus» zu schalten.

epa08680977 Hertha&#039;s Matheus Cunha in action during the German Bundesliga soccer match between SV Werder Bremen and Hertha BSC Berlin in Bremen, Germany, 19 September 2020. EPA/FOCKE STRANGMANN C ...
In der Bundesliga hatte Cunha zu kämpfen.Bild: keystone

Immerhin bescherte er auch den Berlinern eine Rekordablöse, als er 2021 für rund 35 Millionen Euro zu Atlético Madrid wechselte, um seine Chancen auf die WM in Katar zu erhöhen. Dort fielen sie aber rasant, Cunha verkam zur Randfigur. In Spanien erlebte er die schwierigste Zeit seiner Karriere. Als sein WM-Traum platzte, habe er sich «wirklich sehr schlecht» gefühlt und «sehr gelitten», gab Cunha im Vorjahr zu.

In England fand er sein Glück

Erst als er 2023 nach Wolverhampton wechselte, blühte Cunha auf. Die «Wolves», sagte er mal dem «Guardian», hätten ihm die Freude zurückgegeben: «Manchmal wollen wir im Leben einfach nur Wertschätzung.» Die erhielt er in England, auch beim lange kriselnden Manchester United, für dessen Aufschwung er in der abgelaufenen Saison als linker Flügel mitverantwortlich war.

Die besten Szenen von Brasilien gegen Haiti.Video: SRF

Und selbst im brasilianischen Nationalteam, das gegen Haiti zwar souverän gewann, aber weiterhin Luft nach oben besitzt, wird ihm diese Wertschätzung mittlerweile zuteil. Als Cunha, der seine Startelfchance nutzte, vom Feld ging, feierten ihn die Anhänger jedenfalls lautstark. Carlo Ancelotti, ein Fan von Cunhas Spielstil und dessen Vielseitigkeit, stellte umgehend klar, dass Cunha auch im letzten Gruppenspiel am Mittwoch gegen Schottland «natürlich» wieder im Sturmzentrum beginnen werde. (schweizheute.ch)

«Bitten unser Volk um Entschuldigung»: Riesige Enttäuschung beim türkischen Nationalteam
Mehr Sport:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Die besten Bilder der Fussball-WM 2026
1 / 59
Die besten Bilder der Fussball-WM 2026

Die Türken um Kenan Yildiz versuchten wirklich alles – doch nach zwei Spielen war die WM bereits vorbei.
quelle: keystone / eakin howard
Auf Facebook teilenAuf X teilen
«Da sitzt irgendein Idiot, der sich jeden Scheiss, den ich entscheide, anschaut» ⚽️
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
1 Kommentar
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
1
Dieser kleine Mexikaner mit dem Weihnachts-Pulli erlebt sein WM-Märchen
Vor dem Eröffnungsspiel der WM jubelt Santi Gimenez den Nationalspielern Mexikos zu. Ein Trikot wie die anderen Kinder hat er leider nicht. Aber dafür eine gute Idee: Santi schlüpft in den Pullover, den er an Weihnachten trug. Denn dieser ist genauso grün-weiss-rot wie das Trikot der «Tri».
Zur Story