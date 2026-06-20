sonnig25°
DE | FR
burger
Sport
USA

WM 2026: Die USA ist inoffiziell Weltmeister – sie träumen vom WM-Titel

June 19, 2026, Seattle, Washington, USA: USA fan ready for batlle during the FIFA World Cup, WM, Weltmeisterschaft, Fussball 2026 Group D match between USA and Australia at Lumen Field. Seattle USA - ...
Die USA glaubt an den Weltmeistertitel – auch eine ehemalige Fussball-Ikone sieht die Möglichkeit.Bild: www.imago-images.de

Die USA sind bereits inoffiziell Weltmeister – geträumt wird vom richtigen WM-Titel

Das Team vom argentinischen Trainer Mauricio Pochettino steht nach dem 2:0 gegen Australien vorzeitig in der K.-o.-Phase. Zwei Gruppenspiele, zwei Siege – und in den USA redet man bereits vom Weltmeistertitel.
20.06.2026, 11:1620.06.2026, 11:16

Nicht nur unter den Amerikanern redet man schon vom Weltmeistertitel – auch die schwedische Ikone Zlatan Ibrahimovic sieht die Möglichkeit, dass die USA diese WM gewinnen könnten. In einer Live-Sendung im Fox-Studio antwortet Ibrahimovic auf die Frage, ob die USA das Turnier gewinnen könnten, mit einem Wort: «Ja».

«Ich finde es nicht lächerlich zu sagen, dass wir den Titel holen wollen.»
Chris Richards, Spieler der US-Nationalmannschaft

Auch Verteidiger Chris Richards äusserte sich in einem Interview nach dem Spiel: «Ich finde es nicht lächerlich zu sagen, dass wir den Titel holen wollen», meinte er. Weiter äusserte er sich: «Natürlich liegen noch viele Spiele vor uns, bis es so weit ist, aber wir nehmen einfach Spiel für Spiel.»

United States&#039; Folarin Balogun, below, celebrates scoring his side&#039;s third goal against Paraguay with teamate Chris Richards during the World Cup Group D soccer match in Inglewood, Calif., n ...
Chris Richards (oben) jubelt mit Teamkollegen Folarin Balogun.Bild: keystone
«Wir sollten nicht voreilig sein.»
Mauricio Pochettino, US-Nationaltrainer

Der Coach Mauricio Pochettino bleibt am Boden: «Wir sollten nicht voreilig sein.» Er ruft das Volk auf, an das Team zu glauben: «Wir müssen weiter daran glauben und jeden einzelnen Tag so angehen wie vom ersten Tag an: mit dem Glauben, dass wir gewinnen können», sagte Pochettino nach dem 2:0-Sieg gegen Australien. Das Team werde weiter an sich arbeiten und jeden Tag miteinander geniessen.

DIe USA sind bereits inoffiziell tatsächlich «Weltmeister» geworden. Nach den Regeln der Unofficial Football World Championships, die im selben Titelsystem wie im Boxen ausgetragen werden, verteidigt der Titelträger in jedem Spiel seinen Weltmeistertitel. Bei einer Niederlage wandert die Auszeichnung zum Sieger der Partie.

Australien hatte den Titel der Türkei abgenommen, nachdem es die Türken bezwungen hatte – und musste ihn nun nach der letzten Niederlage an die USA weitergeben. Nun kann die Türkei immerhin noch um den fiktiven «Weltmeistertitel» kämpfen – das letzte Gruppenspiel zwischen der Türkei und den USA findet am kommenden Freitag um 04:00 Uhr (Schweizer Zeit) statt. (car)

McKennie mit klarer Botschaft – rot-grün-gelb gefärbte Haare sorgen für Aufsehen
Mehr zur Fussball-WM:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Die besten Bilder der Fussball-WM 2026
1 / 59
Die besten Bilder der Fussball-WM 2026

Die Türken um Kenan Yildiz versuchten wirklich alles – doch nach zwei Spielen war die WM bereits vorbei.
quelle: keystone / eakin howard
Auf Facebook teilenAuf X teilen
«Da sitzt irgendein Idiot, der sich jeden Scheiss, den ich entscheide, anschaut» ⚽️
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Zugs Weg ins Mittelmass ist programmiert
Geschäftsführer Patrick Lengwiler und Sportchef Reto Kläy waren Zugs Erfolgsduo. Nun ist Kläy gefeuert worden. Dauerhaftes Mittelmass ist programmiert.
Ein neuer Sportchef – na und? So können es die Optimisten in Zug interpretieren. Der Sportchef macht in der Regel die Mannschaftsaufstellung nicht, an der Bande ist er auch nicht präsent. Das Team für die nächste Saison steht sowieso.
Zur Story