Die USA sind bereits inoffiziell Weltmeister – geträumt wird vom richtigen WM-Titel
Nicht nur unter den Amerikanern redet man schon vom Weltmeistertitel – auch die schwedische Ikone Zlatan Ibrahimovic sieht die Möglichkeit, dass die USA diese WM gewinnen könnten. In einer Live-Sendung im Fox-Studio antwortet Ibrahimovic auf die Frage, ob die USA das Turnier gewinnen könnten, mit einem Wort: «Ja».
"Can the USMNT win the 2026 FIFA World Cup?"— USMNT Only (@usmntonly) June 19, 2026
Zlatan Ibrahimovic: "Yes".pic.twitter.com/Yy4uVuoht5
Auch Verteidiger Chris Richards äusserte sich in einem Interview nach dem Spiel: «Ich finde es nicht lächerlich zu sagen, dass wir den Titel holen wollen», meinte er. Weiter äusserte er sich: «Natürlich liegen noch viele Spiele vor uns, bis es so weit ist, aber wir nehmen einfach Spiel für Spiel.»
Der Coach Mauricio Pochettino bleibt am Boden: «Wir sollten nicht voreilig sein.» Er ruft das Volk auf, an das Team zu glauben: «Wir müssen weiter daran glauben und jeden einzelnen Tag so angehen wie vom ersten Tag an: mit dem Glauben, dass wir gewinnen können», sagte Pochettino nach dem 2:0-Sieg gegen Australien. Das Team werde weiter an sich arbeiten und jeden Tag miteinander geniessen.
DIe USA sind bereits inoffiziell tatsächlich «Weltmeister» geworden. Nach den Regeln der Unofficial Football World Championships, die im selben Titelsystem wie im Boxen ausgetragen werden, verteidigt der Titelträger in jedem Spiel seinen Weltmeistertitel. Bei einer Niederlage wandert die Auszeichnung zum Sieger der Partie.
Australien hatte den Titel der Türkei abgenommen, nachdem es die Türken bezwungen hatte – und musste ihn nun nach der letzten Niederlage an die USA weitergeben. Nun kann die Türkei immerhin noch um den fiktiven «Weltmeistertitel» kämpfen – das letzte Gruppenspiel zwischen der Türkei und den USA findet am kommenden Freitag um 04:00 Uhr (Schweizer Zeit) statt. (car)
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