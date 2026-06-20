Die USA glaubt an den Weltmeistertitel – auch eine ehemalige Fussball-Ikone sieht die Möglichkeit. Bild: www.imago-images.de

Die USA sind bereits inoffiziell Weltmeister – geträumt wird vom richtigen WM-Titel

Das Team vom argentinischen Trainer Mauricio Pochettino steht nach dem 2:0 gegen Australien vorzeitig in der K.-o.-Phase. Zwei Gruppenspiele, zwei Siege – und in den USA redet man bereits vom Weltmeistertitel.

Mehr «Sport»

Nicht nur unter den Amerikanern redet man schon vom Weltmeistertitel – auch die schwedische Ikone Zlatan Ibrahimovic sieht die Möglichkeit, dass die USA diese WM gewinnen könnten. In einer Live-Sendung im Fox-Studio antwortet Ibrahimovic auf die Frage, ob die USA das Turnier gewinnen könnten, mit einem Wort: «Ja».

«Ich finde es nicht lächerlich zu sagen, dass wir den Titel holen wollen.» Chris Richards, Spieler der US-Nationalmannschaft

Auch Verteidiger Chris Richards äusserte sich in einem Interview nach dem Spiel: «Ich finde es nicht lächerlich zu sagen, dass wir den Titel holen wollen», meinte er. Weiter äusserte er sich: «Natürlich liegen noch viele Spiele vor uns, bis es so weit ist, aber wir nehmen einfach Spiel für Spiel.»

Chris Richards (oben) jubelt mit Teamkollegen Folarin Balogun. Bild: keystone

«Wir sollten nicht voreilig sein.» Mauricio Pochettino, US-Nationaltrainer

Der Coach Mauricio Pochettino bleibt am Boden: «Wir sollten nicht voreilig sein.» Er ruft das Volk auf, an das Team zu glauben: «Wir müssen weiter daran glauben und jeden einzelnen Tag so angehen wie vom ersten Tag an: mit dem Glauben, dass wir gewinnen können», sagte Pochettino nach dem 2:0-Sieg gegen Australien. Das Team werde weiter an sich arbeiten und jeden Tag miteinander geniessen.

DIe USA sind bereits inoffiziell tatsächlich «Weltmeister» geworden. Nach den Regeln der Unofficial Football World Championships, die im selben Titelsystem wie im Boxen ausgetragen werden, verteidigt der Titelträger in jedem Spiel seinen Weltmeistertitel. Bei einer Niederlage wandert die Auszeichnung zum Sieger der Partie.

Australien hatte den Titel der Türkei abgenommen, nachdem es die Türken bezwungen hatte – und musste ihn nun nach der letzten Niederlage an die USA weitergeben. Nun kann die Türkei immerhin noch um den fiktiven «Weltmeistertitel» kämpfen – das letzte Gruppenspiel zwischen der Türkei und den USA findet am kommenden Freitag um 04:00 Uhr (Schweizer Zeit) statt. (car)