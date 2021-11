Yakin packt haufenweise Schokolade für die Nordiren ein. bild: screenshot

Yakin verschickt 9,3 Kilo Schoggi nach Nordirland und summt «Sweet Caroline» 😂

«Nun schicke ich reichlich von der besten Schweizer Schokolade nach Nordirland», sagte Nati-Trainer Murat Yakin nach der geglückten Schweizer Qualifikation für die Fussball-WM 2022 in Katar. Die Nordiren hatten den Europameister Italien in Schach gehalten, dem Gruppenfavoriten ein 0:0 abgerungen und den Schweizer Coup so erst möglich gemacht.

Und Yakin hält sein Wort: Der SFV veröffentlichte heute ein Video, das den Nati-Trainer beim Einpacken von dutzenden von Schokoladen-Tafeln zeigt. Yakin rechnet vor: «93 Minuten ohne Gegentor und das gegen den Europameister Italien – total 9,3 Kilogramm nach Nordirland.»

Dazu summt Yakin das Lied «Sweet Caroline» von Neil Diamond. Dieses gilt spätestens seit der EM 2016 als inoffizielle Hymne der «Green and White Army». Schon die gelungene EM-Qualifikation feierte die Nati nach dem 4:0 gegen Bulgarien mit «Sweet Caroline», was die Nordiren korrekterweise als Dankeschön auffassten.

Die Nati bekräftigte damals, dass es erst ein erstes Dankeschön war und das zweite ebenfalls süss sein werde. Nun dürfen sich die Nordiren also über 9,3 Kilogramm Schokolade freuen. Wir wünschen «en Guete»! (pre)