Ibrahima Sow spielt bei der U12 von Sevilla und ist 175 Zentimeter gross



Der nächste Moukoko? Dieser Nachwuchsspieler von Sevilla ist 12 Jahre alt (doch, wirklich)

Gestern erst veröffentlichten wir eine Story zu Youssoufa Moukoko, dem 14-jährigen Wunderkind, das im U17-Nachwuchs von Borussia Dortmund Rekorde aufstellt. Nun scheint es auch im Nachwuchs von Sevilla einen Jungen zu geben, der zumindest körperlich mit Moukoko mithalten kann.

Ibrahima Sow ist 12 Jahre alt, spielte diese Saison in der U12 von Sevilla und ist bereits 175 Zentimeter gross. Ein Foto, dass ihn im Zweikampf gegen einen zwei Köpfe kleineren Gegner zeigt, ging zuletzt auf Twitter viral.

Villarreal vs Sevilla en la Liga Promises categoría U12. El capitán del Sevilla se llama Ibrahima Sow, porta el 10, le dicen Ibra, tiene 12 años de edad, es senegalés y mide 1.75 m. pic.twitter.com/x8fMxjqQB2 — Invictos (@InvictosSomos) 15. Juni 2019

Er ist aber nicht der einzige gross gewachsene Spieler des Teams, wie das folgende Bild zeigt:

Sows Teamkollegen nennen ihn nur «Ibra», eine Hommage an den schwedischen Stürmer Zlatan Ibrahimovic. Der Senegalese, der offenbar im Mittelfeld und im Sturm spielen kann, hat in dieser Saison in 20 Spielen schon 29 Tore erzielt. Letztes Jahr wechselte er von Malaga zu Sevilla in die bekannte Nachwuchsakademie.

IBRA scores a goal Zlatan would have been proud of!



❤ @SevillaFC_ENG ❤#LaLigaPromises Santander pic.twitter.com/o18YEyihSz — LaLiga (@LaLigaEN) 15. Juni 2019

Die «Marca» beschreibt ihn als «eine der grössten Perlen» im Nachwuchs der Andalusier. Er sei auch technisch stark, aber natürlich sei besonders seine Physis überragend. Auch sein älterer Bruder Bakari spielt in der Akademie von Sevilla. (abu)

