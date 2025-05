Nach dem Sieg gegen Kanada gibt es bei den Dänen kein Halten mehr – es ist die grösste WM-Sensation der Neuzeit. Bild: keystone

Nach Dänemark-Coup – das sind die 9 grössten WM-Sensationen im Eishockey

Im Viertelfinal der Eishockey-WM in Herning und Stockholm sorgte Dänemark mit dem 2:1-Sieg gegen Kanada für eine riesige Überraschung. Es war wohl die grösste, aber nicht die einzige Sensation an Eishockey-Weltmeisterschaften.

Dänemark – Kanada 2:1

Viertelfinal, 2025

Wovon wir am gestrigen Donnerstagabend Zeuge wurden, war wohl die grösste Sensation in der jüngeren Geschichte der Eishockey-Weltmeisterschaft. Kanada kam als haushoher Favorit in diesen Viertelfinal, mit einem Kader, in dem nur zwei Spieler keine NHL-Profis sind. Auf der anderen Seite stand Hockey-Zwerg Dänemark, der lediglich zwei Spieler aus der besten Eishockey-Liga der Welt vorweisen konnte. Und trotzdem gelang dem WM-Gastgeber die Sensation: Dank einer Wende in den letzten zweieinhalb Minuten siegte Dänemark 2:1 und zog so erstmals in einen WM-Halbfinal ein.

Österreich – Finnland 3:2

Gruppenphase, 2024

In diesem Jahr gelang den Österreichern mit der Qualifikation für den Viertelfinal der ganz grosse Coup. Dort war mit einem 0:6 gegen die Schweiz jedoch Endstation. Ein Sieg gegen eine grosse Eishockey-Nation gelang den von Roger Bader trainierten Ösis aber nicht – anders als im Vorjahr.

Damals gelang den Österreichern gegen Finnland trotz 0:2-Rückstand nach dem Startdrittel noch die Wende und dank des 3:2-Siegtors in der letzten Sekunde die grosse Sensation. Zuvor hatte Österreich bereits Kanada dank einer Aufholjagd vom 1:6 zum 6:6 im Schlussdrittel in die Verlängerung gezwungen, wo es dann aber nach 15 Sekunden unterlag. Für die K.-o.-Phase reichte es damals aber trotzdem nicht.

Belarus – Schweden 1:0

Gruppenphase, 2021

Schweden verpasste die Top 8 einer Eishockey-Weltmeisterschaft in seiner langen Geschichte nur zweimal: 1937 und 2021. Vor vier Jahren verlor «Tre Kronor» unter anderem gegen Schlusslicht Belarus, das nur nicht abstieg, weil dieser wegen Corona ausgesetzt wurde. Belarus war erst im Vorjahr wieder in die Top-Division aufgestiegen und hatte damals mit Jahor Scharanhowitsch nur einen NHL-Profi im Kader. Gegen Schweden gelang der einzige Punktgewinn dieser WM. Im selben Jahr unterlag Schweden auch Dänemark 3:4.

Slowakei – Kanada 4:3

Viertelfinal, 2012

Zwischen 2008 und 2011 schaffte es die Slowakei nie in die K.o.-Phase und blieb meist ohne nennenswerten Erfolg. An der Weltmeisterschaft 2012 gelang dann angeführt von Verteidigerlegende Zdeno Chara aber plötzlich der sensationelle Einzug in den Final. Schon in der Gruppenphase fügten die Slowaken der USA die einzige Niederlage zu, im Viertelfinal folgte dann aber der Geniestreich. Dank des sechsten Siegs in Serie bezwang die Slowakei das mit Ausnahme eines Spielers nur aus NHL-Profis bestehende und in der Gruppenphase fast makellose Kanada 4:3. Im Halbfinal schlug die Slowakei dann Tschechien 3:1, bevor es im Final eine 2:6-Klatsche gegen Russland gab.

Lettland – USA 4:3 n. V.

Spiel um Platz 3, 2023

Ähnlich sensationell wie der Finaleinzug der Slowaken 2012 war der Gewinn der Bronzemedaille Lettlands bei der gemeinsam mit Finnland ausgerichteten Heim-WM 2023. Nach zwei Niederlagen zum Start legten die Letten so richtig los, gewannen fünfmal in Serie und sicherten sich so tatsächlich noch die Teilnahme an der K.o.-Phase.

Dort gelang bereits im Viertelfinal mit dem 3:1-Sieg über Schweden eine Sensation. Im Halbfinal erwies sich Kanada beim 2:4 dann als zu stark, doch Aussenseiter Lettland sicherte sich dennoch eine Medaille. Im Spiel um Platz 3 setzten sich die Balten in der Verlängerung gegen die USA durch – und das, obwohl die Nordamerikaner mit NHL-Stars wie Alex Tuch und Conor Garland an die WM reisten. Der Tag des Medaillengewinns wurde in Lettland zum nationalen Feiertag ernennt.

Dänemark – USA 5:2

Vorrunde, 2003

Die USA in der Abstiegsrunde? 2003 und 2010 war dies tatsächlich der Fall. Beim ersten Mal blieb die stolze Eishockey-Nation in der Vorrunde tatsächlich punktlos, verlor unter anderem gegen die Schweiz 0:1. Besonders schmerzhaft dürfte jedoch die Klatsche zum Auftakt gegen Dänemark gewesen sein. Gleich 2:5 unterlag die USA dem Aufsteiger, obwohl sie das Schussverhältnis 55:22 dominierten.

Zwar hatten die Nordamerikaner neben den NHL-Profis auch einige Spieler aus der AHL oder den europäischen Ligen, darunter Kevin Miller vom HCD und Genfs Brett Hauer, doch war dies dennoch eine grosse Überraschung. Der Abstieg konnte dann aber souverän verhindert werden. Für Dänemark blieb der Sieg über die USA der einzige des Turniers.

Ein konsternierter US-Amerikaner vor jubelnden Dänen. Bild: AP

Schweiz – Kanada 3:2

Halbfinal, 2018

Natürlich waren die Kanadier gewarnt. Hatte die Schweiz im Viertelfinal doch Finnland überraschend geschlagen und NHL-Stars wie Roman Josi, Kevin Fiala, Nino Niederreiter und Emporkömmling Timo Meier im Kader. Doch Kanada hatte nur NHL-Stars im Kader, konnte unter anderem auf Superstar Connor McDavid zählen und war natürlich klarer Favorit. Doch den effizienten Schweizern gelang trotz eines Schussverhältnisses von 17:45 die Überraschung. Dank Toren von Tristan Scherwey, Grégory Hofmann und Gaëtan Haas zog die Nati in den Final ein, wo sie Schweden schmerzhaft nach Verlängerung unterlag.

Belarus – Russland 1:0

Zwischenrunde, 2000

Russlands Eishockey-Nationalteam machte nach dem Gewinn von WM-Gold 1993 eine kleine Krise durch. Bis 2002 sollte es bis zur nächsten Medaille dauern, der zweite Triumph nach der Auflösung der Sowjetunion liess gar bis 2008 auf sich warten. Der Tiefpunkt dieser Phase war aber ein 11. Platz an der Heim-Weltmeisterschaft 2000.

In der Vorrunde unterlag Russland an der Heim-WM auch der Schweiz. Hier raufen sich Alexander Switow und Andreas Camenzind (r.). Bild: AP

Dort verlor Russland in der Zwischenrunde nicht nur Lettland 2:3, sondern auch Belarus. Für den Ex-Sowjet-Staat war es erst die dritte A-WM und der 1:0-Sieg gegen den grossen Nachbarn damit eine riesige Überraschung. Die Russen schieden in St. Petersburg trotz Stars aus der heimischen Liga und der NHL wie Sergei Gontschar und Wiktor Koslow als Gruppenletzter aus.

Dänemark – Finnland 4:1

Vorrunde, 2010

Und weil aller guten Dinge drei sind, hier noch einmal ein dänischer Sensationssieg: Als Mitfavorit auf den Titel war Finnland zur Weltmeisterschaft 2010 gereist. Zwischen 2006 und 2008 holte es schliesslich dreimal eine Medaille, 2009 reichte es in der Schweiz immerhin für den Viertelfinal. Dann gab es zum Auftakt aber gleich eine 1:4-Abfuhr gegen Aussenseiter Dänemark. Die Dänen waren im Vorjahr noch in der Abstiegsrunde, bezwangen nach Finnland aber auch noch die USA, die wie schon 2003 in der Abstiegsgruppe landeten, und schafften es in der Zwischenrunde gar noch in den Viertelfinal, wo Schweden Endstation bedeutete.