Immer noch 0 Punkte – YB verliert gegen Inter höchst bitter in der Nachspielzeit

Die Young Boys verlieren auch das dritte Spiel in der laufenden Champions League. Das Team von Trainer Joël Magnin kassiert gegen Inter Mailand in der 92. Minute das entscheidende 0:1.

Der erste Punktgewinn von YB in der laufenden Kampagne der Königsklasse nach dem 0:3 gegen Aston Villa und dem 0:5 beim FC Barcelona wäre nicht gestohlen gewesen, obwohl sich Inter in der zweiten Halbzeit nach einem zuvor uninspirierten Auftritt verbessert präsentierte. Die Berner zeigten eine aufopferungsvolle Leistung. Doch in der Nachspielzeit trafen die Gäste dank dem eingewechselten Marcus Thuram doch noch. In der 48. Minute hatte YB-Goalie David von Ballmoos einen gut getretenen Penalty des Österreichers Marko Arnautovic pariert und danach auch den Nachschuss von Denzel Dumfries.

Von Ballmoos hält den Penalty von Arnautovic. Video: SRF

Auch das Heimteam kam zu Chancen. In der 60. Minute hatte es Pech, als Joel Monteiro mit einem Schuss von der Strafraumgrenze an Pfosten scheiterte. In der 84. Minute ging ein Abschluss von Darian Males knapp am Tor vorbei. So kassierte Inters Schweizer Goalie Yann Sommer auch im dritten Saisonspiel in der Champions League kein Gegentor.

Inter Mailand empfängt am Sonntag in der Serie A Juventus Turin, es ist das Duell des Zweiten gegen den Dritten. Von daher erstaunte es nicht, dass Trainer Simone Inzaghi einige Spieler zu Beginn schonte. Im Vergleich zur vorangegangenen Partie gegen die AS Roma nahm er in der Startelf sieben Änderungen vor. Beispielsweise sass der letztjährige Torschützenkönig der Serie A, Lautaro Martinez, bis zur 61. Minute auf der Ersatzbank. Der formstarke Thuram wurde erst in der 75. Minute eingewechselt. Verletzt fehlte unter anderen Spielmacher Hakan Calhanoglu.

Überraschenderweise setzte auch YB-Trainer Joël Magnin auf bloss vier Spieler vom Sonntag, als der Schweizer Meister gegen Luzern (2:1) erst zum zweiten Saisonsieg in der Super League kam. Die Aufstellungen sagen einiges aus über die aktuellen Prioritäten der beiden Teams, obwohl dies Magnin verständlicherweise in Abrede stellte.

Wie auch immer präsentierte sich die «zweite» Reihe der Berner auf der Höhe der Aufgabe. Zwar plätscherte die Partie zunächst dahin, jedoch merkten die Gastgeber rasch, dass die Italiener nicht zu 100 Prozent bei der Sache waren und etwas lustlos wirkten. YB wurde mutiger und nahm die Zuschauer mit. In der 22. und 25. Minute kamen Alan Virginius respektive Lukasz Lakomy nach jeweils einer Flanke von Jaouen Hadjam im Strafraum aus aussichtsreicher Position zum Kopfball, jedoch retteten Benjamin Pavard sowie Yann Bisseck.

Monteiro trifft nur den Pfosten. Video: SRF

Letzterer vergab in der 31. Minute die beste Chance von Inter in der ersten Halbzeit, auch in dieser Situation rettete von Ballmoos mirakulös. Wie die Mailänder in der ersten Hälfte weitgehend auftraten, zeigt die Tatsache, dass Sommer in den ersten 45 Minuten 41 Ballkontakte hatte. Inzaghi war an der Seitenlinie jedenfalls deutlich aktiver wie seine Spieler vor der Pause.

Thuram stürzt YB ins Elend. Video: SRF

Nächster Gegner von YB in der Champions League ist am 6. November in Gelsenkirchen die ukrainische Equipe Schachtar Donezk. Dann sollte es klappen mit dem ersten Tor für die Berner in der Königsklasse.

Young Boys - Inter Mailand 0:1 (0:0)

SR Oliver.

Tor: 93. Thuram 0:1.

Young Boys: von Ballmoos; Blum (86. Athekame), Lauper, Benito, Hadjam; Lakomy (77. Elia), Ugrinic; Virginius (59. Colley), Imeri (59. Males), Monteiro; Ganvoula (86. Itten).

Inter Mailand: Sommer; Pavard (77. Bastoni), de Vrij, Bisseck; Dumfries, Frattesi, Barella, Mkhitaryan (61. Zielinski), Carlos Augusto (54. Dimarco); Taremi (76. Thuram), Arnautovic (61. Lautaro Martínez).

Bemerkungen: 48. von Ballmoos hält Penalty von Arnautovic.

Verwarnungen: 33. Hadjam, 35. Monteiro, 36. Dumfries, 36. Imeri, 81. Males, 87. Dimarco. (abu/sda)